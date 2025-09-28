Según los informes, Gareth Southgate es nominado como candidato potencial para reemplazar a Ruben Amorim después de la derrota por 3-1 del Manchester United en Brentford

Luke Shaw ha hablado fuertemente sobre Gareth Southgate a medida que surgen informes sobre el Man Unitedbaan. (Imagen: Foto de Vince Mignott/MB Media/Getty Images)

El defensor del Manchester Luke Shaw ha elogiado previamente a Gareth Southgate en medio de los informes de que el ex jefe de Inglaterra está en la lista para reemplazar a Ruben Amorim. El entrenador en jefe portugués está bajo presión después de su última derrota en la decepción 3-1 del sábado en Brentford.

La pérdida significó que United todavía no ha ganado partidos consecutivos de la Premier League bajo Amorim porque no tenían el impulso de su victoria sobre el Chelsea el fin de semana pasado. United cayó al 14 con Brentford que ella saltó y ha llevado a informes de que una lista de gestión ya se está reuniendo para reemplazar al jugador de 40 años.

Talksport afirmó que Southgate fue uno de los tres toros nominados para reemplazar a Amorim en el Hotseat de Old Trafford, junto con Oliver Glasner de Crystal Palace y Andoni Iraola Van Bournemouth.

El lateral izquierdo del United, Shaw, ha hablado mucho sobre Southgate después de que se había establecido como un valor fijo en los escuadrones internacionales de Southgate, cuando no puso lo fuera de juego debido a lesiones.

Después de criticar al táctico, Shaw estaba allí para defender al ex jefe de Inglaterra.

«Para ser honesto, realmente no entiendo las críticas», dijo en julio pasado. «Creo que lo que hizo por el país, también para nosotros como jugadores. Creo que realmente nos llevó a un nivel superior. Creo que ningún gerente ha tenido tanto éxito como lo hizo como lo que hizo recientemente.

«Ahora es un semi -final, y para mí y para nosotros, como jugadores, lo amamos. Creo que es realmente bueno. Él es exactamente lo que necesitamos. Para nosotros siempre pone a los jugadores primero y para eso podemos ir al campo e tratar de estar en nuestro mejor momento.

El nombramiento de Gareth Southgate lo vería reunirse con el defensor de Man United, Luke Shaw. (Imagen: Eddie Keogh – The Fa/de Fa a través de Getty Images).

«Creo que tengo que agradecerle mucho por mí personalmente, porque él ha mostrado mucha confianza y confía en mí para elegirme cuando no tenía que hacerlo. Siempre estaré agradecido por eso.

«Pero para mí ahora tengo que devolver la fe que él ha demostrado en mí».

El ex entrenador en jefe de Inglaterra ya no es un trabajo ya que renunció después de la decepcionante derrota de los tres Leones contra España en la final de la Eurocopa 2024. Sin embargo, a menudo está conectado al United Post.

En octubre pasado, Southgate anunció que no volvería a la gerencia dentro del año después de la especulación de que podría reemplazar a Erik Ten Hag en United.

«No estaré seguro del año siguiente. Estoy seguro», dijo Southgate. «Tengo que darme tiempo para tomar buenas decisiones. Si vienes de un papel muy importante, tienes que darle tiempo a tu cuerpo, tienes que darle tiempo a tu mente».

Sin embargo, BBC Sport ha informado que las fuentes han sugerido que Amorim tiene el apoyo de Sir Jim Ratcliffe con el punto de vista de que el Táctico portugués será evaluado después de una temporada completa.

