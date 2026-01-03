Luke Littler vs Gian van Veen: Hora de inicio y último canal de TV del Mundial de Dardos

Hora de inicio, canal de televisión y detalles de la transmisión mientras Luke Littler busca defender su título mundial contra Gian van Veen en Alexandra Palace

Luke Littler o Gian van Veen serán £1 millón más ricos tras la final del Mundial (Imagen: PDC/Kieran Cleeves)

Un emocionante Campeonato Mundial de Dardos llega a su fin cuando Luke Littler intenta defender su título contra Gian van Veen.

La sensación de Warrington, de 18 años, irrumpió en su tercera final consecutiva en el Alexandra Palace al vencer a Ryan Searle por 6-1 en las semifinales. Van Veen, de 23 años, lucía igualmente impresionante. Después de vencer al campeón mundial de 2024, Luke Humphries, en octavos de final, ganó una vibrante semifinal contra el veterano Gary Anderson por 6-3.

Una victoria sobre Littler llevaría a Van Veen al segundo lugar del ranking mundial. Ya se ha asegurado una plaza en la Premier League y ha superado a Michael van Gerwen como mejor jugador de Holanda. Aquí puedes ver el presente y el futuro de los dardos luchando por el premio mayor de £1 millón…

Hora de inicio

La final comienza aproximadamente a las 20.15 horas y la cobertura de Sky Sports comienza a las 19.30 horas.

canal de televisión

El partido se transmitirá en los canales Sky Sports Main Event y Sky Sports Darts.

Littler y Van Veen podrían gobernar el mundo de los dardos en los próximos años (Imagen: Harry Trump, Getty Images)

Cómo transmitir

Los suscriptores de Sky Sports pueden seguir la acción en sus dispositivos móviles a través de la aplicación SkyGo. Los no suscriptores pueden transmitir el partido en el servicio NOW de Sky. Hay pases diarios y mensuales disponibles que brindan acceso a todos los canales de Sky Sports.

Lo que dicen los jugadores

Menor: «Es un premio enorme, pero es el trofeo del podio, no se trata del dinero. Me repito, pero desde el Grand Slam solo dije que quiero volver a competir».

«Así que espero poder levantar el trofeo nuevamente y luego pensar en el dinero. Se siente genial, no mucha gente lo ha hecho, los primeros tres Campeonatos del Mundo llegaron a la final.

«Me he unido a una pequeña lista de personas que hacen eso. El único objetivo ahora es, obviamente, unirse a la lista de personas que se convierten en campeones consecutivos».

Littler es el favorito para defender su título (Imagen: Adam Davy/PA Wire)

Van Veen: “Estar en la final del Mundial ni siquiera es un sueño hecho realidad porque no podía soñar con esto.

“Recuerdo estar en Barnsley en el Metrodome hace tres o cuatro años. [at a Challenge Tour event] y yo estaba luchando contra la dartitis.

«Estaba sentada en la mesa llorando y mírenme cuatro años después. Todo valió la pena. Ahora ha sucedido y estoy muy feliz».