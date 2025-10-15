Luke Littler tiene un mensaje claro para los críticos después de jugar en la Copa Mundial Juvenil: «Yo soy el indicado»

Luke Littler ha tenido una montaña rusa unos días en la oche, pero el adolescente de Warrington tuvo un mensaje especial para sus críticos después de su actuación más reciente.

Han sido unas semanas de altibajos para la sensación de los dardos Luke Littler. (Imagen: Cameron Smith, Getty Images)

La sensación de los dardos Luke Littler ha criticado a los críticos que cuestionaron su decisión de participar en el Campeonato Mundial Juvenil de Dardos.

El joven de 18 años sorprendió cuando reveló que participaría en una competencia que reclamó en 2023, asegurando su lugar en el Campeonato Mundial de Dardos de 2024, el torneo en el que irrumpió en escena al llegar a la final con solo 16 años.

Dos años más tarde, el actual número 2 del mundo volvió a participar en la competición juvenil, poco después de vencer a su rival y número 1 del mundo Luke Humphries en la final del Gran Premio Mundial. Sufrió una derrota sorpresa ante Beau Greaves, quien lo derrotó 6-5 para asegurar su lugar en el evento principal.

Littler luego cayó ante Richie Edhouse en Players Championship 31, poniendo en peligro sus posibilidades de llegar a la final del Players Championship. Sin embargo, él a su vez redescubrió su forma y reclamó el Players Championship 32, garantizando su presencia en Minehead para la final.

Tras esa victoria, se dirigió a quienes habían cuestionado su participación en el Mundial Juvenil. Cuando se discutió su elección de participar en el torneo, generalmente diseñado como una forma para que los jugadores emergentes lleguen a las primeras etapas en el Alexandra Palace, Littler respondió: “Es el mismo lugar donde jugamos como profesionales.

«Como Gian van Veen, titular de la tarjeta del Tour, Keane Barry, titular de la tarjeta del Tour, pero soy yo el que recibe el golpe en el cuello. No gané, así que aparentemente mucha gente estaba contenta. Pensé que debería acostumbrarme a jugar primero a cinco y primero a seis. Lo hice hoy y ayer».

Luke Littler derrotó recientemente a Luke Humphries para ganar el Gran Premio Mundial. (Imagen: Getty Images)

Littler también se tomó el tiempo para asestar un golpe apenas velado a todos los partidarios de los dardos que afirmaban que no llegaría a Minehead. Añadió: “Estoy en las redes sociales.

«Mucha gente dijo que no lo lograría. Por favor, lo gané hoy».

Littler se vio obligado a tomar la ruta desafiante para asegurar su lugar en la final en Minehead. En la final de Wigan derrotó al sorprendente finalista Dennie Olde Kalter por 8-2.

Littler se enfrentó a Dylan Slevin, Jeffrey De Graff, Adam Lipscombe, Adam Hunt, Rhys Griffin y Stephen Bunting, antes de vencer a Kalter en la final. El Nuke tiene la mira puesta en superar a Humphries y reclamar el puesto número uno en el mundo.

Sorprendentemente, su victoria en Wigan fue el primer triunfo de la campaña en el Players Championship de Littler. Después de su éxito, dijo: “Nunca es el mejor comienzo del día, sólo hay que superar esas primeras etapas.

«Luego, cuando se trata de octavos de final y cuartos, es cuando se llega al meollo de la cuestión. Estoy muy contento con el día de hoy (miércoles). Estoy muy agotado, pero feliz de haber conseguido una victoria.

«Hice el Gran Premio y luego el juvenil, ayer y hoy. He estado jugando sin parar durante 10 u 11 días, así que este fin de semana tendré un merecido descanso y luego volveré para los europeos».