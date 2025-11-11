Luke Littler revela que soy una celebridad después del impactante movimiento de Angry Ginge

Luke Littler ha respaldado a su amigo Morgan Burtwistle para que le vaya bien en la jungla, mientras bromeaba sobre una posible aparición en el programa en el futuro.

Luke Littler le ha dado una propina a Angry Ginge para triunfar en la jungla. (Imagen: Getty Images)

«El prodigio de los dardos, Luke Littler, bromea diciendo que aparecerá en Soy una celebridad, sácame aquí si el ‘precio es correcto'». El joven de 18 años le ha dado una propina a su amigo Angry Ginge para que prospere en la jungla después de ser confirmado como concursante.

El seguidor y transmisor del Manchester United aterrizó en el aeropuerto de Brisbane esta semana antes del inicio del programa el 16 de noviembre. Ant y Dec regresan a las pantallas de ITV el domingo, con Ginge, cuyo nombre real es Morgan Burtwistle, ya señalado por las casas de apuestas como favorito para ser coronado Rey de la Selva.

Mientras tanto, Littler avanzó a las etapas eliminatorias del Grand Slam de Dardos en Wolverhampton y continuó su defensa del título con una victoria por 5-1 sobre Daryl Gurney.

Ahora espera a su rival para la siguiente ronda del Grand Slam, pero mientras tanto espera con impaciencia el comienzo de la serie en Australia.

En declaraciones a SportsBoom, Littler admitió que espera que al joven de 23 años le vaya «realmente bien» en circunstancias difíciles. Dijo: «Creo que le irá muy bien. Lo sé desde hace mucho tiempo».

«Tendremos que votar por él y ver qué come».

Littler podría ser un candidato principal para futuras ediciones del programa de televisión, pero es posible que los jefes de la televisión tengan que desembolsar una suma considerable para asegurar al niño genio de los dardos.

Cuando se le preguntó si consideraría mudarse a la jungla, respondió: «Um, tal vez… Si vienen por el precio correcto. Tal vez vaya allí por unas semanas».

Angry Ginge aterrizó en Australia el lunes, donde fue recibido por seguidores y periodistas antes de que comenzara el programa.

El joven de 23 años admitió que añoraría a su amado Manchester United y a su madre, pero dio una respuesta inteligente a los periodistas.

«Obtuve una medalla de bronce para el Duque de Edimburgo en la escuela, así que no soy tan malo acampando», dijo.

«Una de las razones por las que prometí no ir nunca a Australia fue por las arañas y los animales, así que espero que el hotel sea seguro».

En un clip de YouTube que anunciaba su salida para unirse al reality show, expresó su esperanza de que los Red Devils consiguieran la victoria en dos de los tres partidos que se perdería y ocuparan el segundo lugar cuando regresara a principios de diciembre.

Él dijo: “Hola, si ves esto, se ha anunciado oficialmente que voy a ir a la jungla.

«Eso es por lo que estoy rezando. Espero salir, el Manchester United es segundo en la liga y va por el título… El Arsenal está perdiendo puntos».

