Luke Littler revela el próximo paso en su carrera después de un gran cambio antes del World Grand Prix Charge

Luke Littler ha revelado el próximo paso de su carrera después de anunciar su separación de su empresa de gestión apenas unas horas antes del Gran Premio Mundial en curso.
El joven de 18 años se separó de ZXF Sports Management, poniendo fin a una asociación que comenzó cuando tenía solo 13 años, justo antes de su primer partido en Leicester. Cool Hand Luke triunfó sobre Gian van Veen en lo que resultó ser un thriller de Gran Premio el martes por la noche.
Littler habló con Sportsboom después de su victoria: «Estoy solo. Justo cuando creo que es mejor.
“Obviamente tengo a mi familia que me apoya y obviamente Martin [Foulds] había hecho su trabajo, pero creo que era el momento adecuado. Reservamos vuelos, hoteles y todo eso y estamos allí solos.
«Voy a conseguir ayuda de Garry [Plummer] También en Target. Va a ser enorme; Estamos avanzando en la dirección correcta.
«Nadie sabe lo que sucede detrás de escena. Y no diré nada, pero era el momento adecuado».
Al confirmar la separación, Littler declaró: “Quiero enviar un enorme agradecimiento a @ZXFSports, y especialmente a @martin_foulds84, por todo lo que han hecho en mi carrera hasta ahora.
“A medida que mi carrera continúa progresando y mi agenda también se vuelve más ocupada, hemos acordado que es el momento adecuado para dar el siguiente paso con una nueva representación”. El mes pasado, Littler sorprendió al mundo de los dardos al publicar un mensaje de «retiro» en las redes sociales.
Sin embargo, el vídeo fue desmentido como una parodia utilizada para promocionar el nuevo videojuego EAFC26. Después de conseguir su primera victoria en el podio del Gran Premio Mundial, Littler le dijo a Sky Sports: «Estoy muy feliz.
«No creo que hubiera podido hacerlo mucho mejor allí. Definitivamente jugué mejor que el año pasado.
«Dije que sería apasionado en mi entrevista previa al partido y lo demostré un poco. Me perdí algunos dobletes al principio y al final, pero en general fue una buena actuación y Gian jugó su papel en un partido brillante.
«Nos empujamos unos a otros cada vez, jugamos nuestros mejores dardos unos contra otros. Ojalá este sea mi próximo major. Primera ronda terminada, pasemos a la siguiente».