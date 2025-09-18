Luke Littler Retirement insinúa Darts mientras Star dice: «Doy un paso atrás»

Luke Littler ha conquistado el mundo de los Darts en los últimos dos años, pero el jugador de 18 años ha enviado a los fanáticos en un frenesí con una publicación críptica de redes sociales el jueves

Luke Littler ha conquistado el mundo de los dardos durante los últimos dos años (Imagen: Foto de George Wood/Getty Images)

Darts Prodigy Luke ‘The Nuke’ Littler ha dejado a los seguidores en estado de shock después de haber lanzado un video críptico que aliena que podría estar huyendo del deporte. El joven de 18 años compartió el clip en las redes sociales el jueves, solo unos días después de su derrota por Michael Van Gerwen en la Serie Mundial de Darts.

Littler ha provocado una revolución en las flechas y la comunidad deportiva más amplia ha sido fascinado desde que explotó en el escenario cuando tenía 17 años durante el Campeonato Mundial de Darts 2024. El partidario de Manchester United sorprendió todo, superó a sus rivales después de haber asegurado la calificación de él, donde Luke-Ploties, donde Luktekries, donde Luke’s Square.

Sin embargo, aseguró su tiempo de recuperación 12 meses después mientras triunfaba sobre las humphries en el Palacio Alexandra. Durante su corta carrera, Littler ya ha recopilado un impresionante gabinete de trofeos, con una lista del título de la Premier League, la Serie Mundial, el Open del Reino Unido y Grand Slam de Darts bajo su actuación, así como un título mundial codiciado.

Pero el jueves, la actualización de las redes sociales de Littler dejó a los fanáticos cuando colocó un video en la mejilla que sugirió que su tiempo estaba terminando prematuramente. Con los juegos de música sombríos, el lanzador nacido en Warrington dijo: «Tuve una gran carrera, no podría haber pedido mucho mejor por mí mismo.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

«Sabes que está lleno durante dos años, he hecho muchas cosas geniales, la Premier League a la edad de 17 años en debut, las nueve dedos en Tele, que ganó el Campeonato Mundial a los 18 años, lo más joven que jamás haya hecho.

«Solo quiero agradecer a mis fanáticos por el apoyo en los últimos dos años, ha sido fenomenal.

«Soplará a algunas personas que doy un paso atrás, no ha sido una decisión fácil, ahora quiero hacer algo que me encanta».

Mientras la música se desvanece en el clip y él deja sus flechas en su silla, decorada con su icónica camisa morada, se puede escuchar a Littler susurrando: «¿Crees que se enamorarán de eso?»

Un usuario respondió: «¿Es este cebo de ira o qué?» Otro dijo: «Haz lo que tienes que hacer Luke, te apoyaremos completamente, Bud».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Un usuario de las redes sociales sugirió que Littler se preparó para reemplazar al gerente de Wrestling United Ruben Amorim, después de su difícil inicio de la campaña, informa Mirror. Bromeó: «Littler está a punto de romper Internet … ¿Siguiente gerente de UTD?»

Sin embargo, algunos seguidores usaron rápidamente sus capacidades de investigación y conectaron los documentos para proponer que Littler insinuó que había estado listo para aprovechar el nuevo lanzamiento de EA Sports FC. El acceso temprano para el título comienza mañana, 19 de septiembre, antes del lanzamiento completo el 26 de septiembre.

«La nueva FIFA está fuera … Juega el fin de semana de la FIFA», dijo una respuesta.

Sería lógico que Littler haya reconocido la llegada del último videojuego, dado que el joven de 18 años ha mencionado constantemente jugar al FIFA y EA Sports FC.

Después de su ascenso meteórico a la fama después de su viaje a la final del Campeonato Mundial en 2024, bromeó diciendo que usaría su dinero de £ 200,000 en puntos FIFA, una moneda digital para el modo de equipo final del juego. «No tengo idea. El primero en entrar en mi cabeza son los puntos de la FIFA», respondió riendo.

El año pasado hubo rumores de que Littler había tomado el trofeo de Darts Hungarian para jugar el nuevo juego EA Sports FC que se lanzó el 20 de septiembre de 2024.