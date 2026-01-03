Luke Littler pierde casi la mitad del millón de libras esterlinas en premios tras ganar el Campeonato Mundial de Dardos

Luke Littler derrotó a Gian van Veen por 7-1 en Alexandra Palace para ganar el Trofeo Sid Waddell, convirtiéndose en el primer campeón mundial consecutivo en diez años.

Luke Littler defendió con éxito su título en el Campeonato Mundial de Dardos

Luke Littler hizo historia en Alexandra Palace el sábado por la noche al convertirse en el primer jugador en una década en asegurar Campeonatos Mundiales consecutivos, venciendo a Gian van Veen con una contundente victoria por 7-1. Como en toda la competición, Littler demostró ser demasiado fuerte para su oponente holandés.

Van Veen se ganó su lugar en su primera final con una actuación impresionante contra Gary Anderson en lo que sin duda fue un partido clásico. En el otro extremo, Littler accedió a su tercera final consecutiva con una goleada de 6-1 a Ryan Searle.

Littler ha vuelto a grabar su nombre en los anales de la historia de los dardos al convertirse en el primer jugador en reclamar el premio en metálico de £1 millón. El torneo tuvo un premio acumulado récord de £5 millones, y la parte de los ganadores experimentó un aumento significativo de £500.000 respecto al año pasado.

Van Veen se llevará a casa £400.000 como subcampeón, mientras que Anderson y Searle se embolsarán £200.000 cada uno por llegar a las semifinales. Sin embargo, debido a las leyes fiscales del Reino Unido, Littler perderá casi la mitad de su beneficio de £1 millón.

Sus ingresos estarán sujetos a la tasa adicional (45%) del impuesto sobre la renta, lo que podría generar una factura fiscal de hasta 450.000 libras esterlinas. A esta cantidad también se suman las primas del seguro nacional.

Cuando se le preguntó sobre el premio de £ 1 millón después de su victoria en semifinales sobre Searle, Littler respondió: «Es un premio enorme. Pero es el trofeo en el podio, no se trata del dinero.

“Me repito, pero desde el Grand Slam siempre he dicho que quiero volver a hacerlo, así que espero poder levantar el trofeo nuevamente y luego pensar en el dinero.

«Se siente genial, no mucha gente lo ha hecho, los primeros tres Campeonatos del Mundo llegaron a la final. Me he unido a una pequeña lista de personas que hacen eso. El único objetivo ahora es, obviamente, ser parte de la lista de personas que se convierten en campeones consecutivos».

En 2026, el PDC dio un paso extraordinario al aumentar el premio en metálico en el circuito de dardos profesionales en una cantidad sin precedentes de £7 millones, elevando el premio total para sus torneos a más de £25 millones. Al analizar estos avances el año pasado, el director ejecutivo de PDC, Matt Porter, comentó: “El premio de £1 millón para el campeón mundial refleja el estatus de los dardos como uno de los deportes más emocionantes y demandados del mundo.

«Este total histórico ocupará, con razón, los titulares, ya que es el premio más grande jamás pagado en este deporte. Sin embargo, el aumento en premios anunciado hoy demuestra nuestro compromiso de aumentar el potencial de ganancias para los jugadores de todos los niveles dentro del sistema PDC.

“Ampliar el campo para el Campeonato Mundial de Dardos y el Grand Slam de Dardos brindará a los jugadores de todo el mundo más oportunidades que nunca para participar en eventos televisados ​​del PDC.

«El increíble crecimiento del PDC en los últimos años ha elevado los dardos a un nivel nunca antes visto, tanto en términos de oportunidades de juego como de interés global. Este es un gran momento para todos los jugadores con la ambición de alcanzar la cima del deporte».