Luke Littler le dice a la multitud de dardos de Ally Pally en estado de shock: ‘Estás pagando por el dinero de mi premio’

Luke Littler respondió al público de Ally Pally que lo abucheó durante su victoria por 4-2 sobre Rob Cross.

Luke Littler se dirigió a la multitud del Alexandra Palace el lunes después de una velada emocionante. (Imagen: James Fearn/Getty Images)

Luke Littler lanzó un ataque mordaz contra la multitud del Alexandra Palace después de su impresionante victoria por 4-2 sobre Rob Cross el lunes por la noche.

‘Nuke’ se enfrentó al jugador de 35 años en la cuarta ronda del Campeonato Mundial PDC, con sectores del público claramente detrás de ‘Voltage’. Aunque los seguidores inicialmente le dieron una serenata con «Walking in a Littler Wonderland», los fanáticos en el legendario lugar pronto comenzaron a cantar el nombre de Cross al unísono.

En una respuesta juguetona, el actual campeón mundial realizó un baile mientras miraba a los espectadores, gesticulando con los dedos como si dirigiera el coro y demostrando que permanecía completamente imperturbable.

Esta calma se mostró claramente cuando Littler, quien recientemente reveló que se había sometido a una cirugía ocular cuando era niño, le arrebató el primer set a su oponente, abrazándose las orejas en celebración mientras lucía una expresión desafiante en su rostro.

Después de conseguir una emocionante victoria sobre Cross, el joven de 18 años no se contuvo mientras se dirigía a la multitud que parecía oponerse a él en la histórica arena. Dijo: “No me molesta, realmente no me molesta.

«Realmente no me importa. ¿Puedo decir sólo una cosa? Ustedes pagan por las entradas, pagan por mi premio en metálico, así que gracias: gracias por mi dinero. Gracias por abuchearme. Gracias. ¡VAMOS!»

Littler insistió en que la reacción del público no le molestó. (Imagen: X/Sky Sports)

Después de mantenerse erguido en medio de la atmósfera hostil, Littler se retractó de sus comentarios durante su conferencia de prensa posterior al partido. Dijo: «Creo que la perdí (la cabeza). Creo que todavía está ahí (en el podio). Los aficionados hicieron lo que hicieron y yo reaccioné como lo haría cualquier otro jugador».

Después de que le preguntaron qué le llevó a lanzar su arrebato contra la multitud, respondió: «La afición. Obviamente di un poco con algunos controles durante todo el partido. Pero me dije a mí mismo que debía dejarlo todo hasta que entrara la última flecha».

Reflexionando sobre el partido en sí, continuó: «Simplemente tuve que aguantar. Rob me rompió, tuve que contraatacar a Rob. Solo tuve que defenderme. Tan pronto como Rob preparó, creo que preparó 342, y cuando acerté 180 para dejar 164, lo supe: si Rob acertó 180, estará en 162. Entonces sé que tengo seis dardos garantizados.

«Y al final dejó 198 o algo así. Sabía que tenía otros seis en 68. Así que no hubo mucha presión. Sólo vi las estadísticas en ese momento, ni siquiera pensé en nada, sólo quería ganar el partido. Como dices, es hostil: nadie quería que ganara, pero les demostré otra vez que estaban equivocados».

Continuó: «Aún no está a nuestro alcance. Hay que llegar a la final y eso está claro». [Krzysztof] Luego Ratajski o Luke Woodhouse. Pero sí, estoy disfrutando de dos días libres y volveré el día de Año Nuevo.

«Pasé la víspera y el día de Año Nuevo en Londres [the past two years]. Lo haremos de nuevo, por tercera vez consecutiva llegaremos a cuartos de final.» Wayne Mardle rápidamente llamó la atención sobre el comportamiento de Littler después del partido.

Littler luego se disculpó por sus comentarios después del partido. (Imagen: cable PA)

En declaraciones a Sky Sports, el veterano de los dardos comentó: «Se molestó y se enojó un poco con ese juego. Y mira, aquí es cuando se gana… así sale la emoción».

«Simplemente increíble. Realmente no hemos visto eso de él todavía, sabemos que tiene algo en él que dice: ‘Quiero mantenerlos callados un poco’. Ya lo ha dicho antes en Grand Slams: quiere silenciar al público.

«Pero no los quieres en tu contra; nunca los quieres en tu contra porque puede ser un camino largo y solitario. Pregúntale a Gerwyn Price, él quiere darle la vuelta».