El nuevo hombre Utd News como el ex portero David de Gea regresa a Old Trafford.

David de Gea regresará a Old Trafford este fin de semana. (Imagen: Getty Images)

David de Gea hará su primer regreso a Old Trafford desde su Manchester United el sábado.

El United de 34 años se fue al club en junio de 2023 después de 12 años. Durante ese tiempo, el GEA realizó 545 actuaciones y ganó la Premier League, la Copa FA, la Copa Carabao y la Europa League, entre otros.

Sin embargo, el GEA salió de United después del vencimiento de su contrato, dejándolo como agente libre.

Mientras tanto, United ha reemplazado al internacional de España con Andre Onana en un contrato de £ 47.5 millones del Inter de Milán.

Se habló de que el GEA podría volver inmediatamente a la acción y mudarse a Arabia Saudita, pero pasó el ex Atletico Madrid, en cambio, una cantidad considerable de tiempo del juego. De Gea, de hecho, no firmó más de 12 meses para otro club, hasta agosto de 2024, cuando hizo el cambio a la Fiorentina del lado de la Serie A.

El GEA debutó en la liga de la conferencia contra Puskas Akademia y luego recibió una temporada de debut principal en Florencia. En total, el GEA apareció 42 actuaciones, en las que se mantuvieron 11 hojas limpias y solo admiten 50 goles.

Ahora, se espera que De Gea, quien firmó un nuevo contrato de tres años en Fiorentina en mayo, regrese a United al United el sábado cuando su equipo viajará a Old Trafford para una pretemporada amigable.

Pero, ¿qué piensa exactamente de Gea sobre United, dos años desde que dejó el club? Bueno, hablando el verano pasado, el español no tenía más que cosas positivas que decir sobre sus antiguos empleadores.

En su conferencia de prensa después de firmar para Fiorentina, en agosto de 2024, De Gea dijo: «United es un club superior y mi corazón siempre estará allí. Nunca pensé en retirarme, fue difícil encontrar motivaciones para un nuevo capítulo después de 12 años en un club superior como Manchester United … y finalmente lo sentí en Fiorentina.

«Pasé un año en Manchester, antes de regresar a Madrid. Quería quedarme en un alto nivel. No me detuve. No es fácil entrenar solo. Pasé dos años en Manchester, es mi hogar. Ahí es donde mi corazón se ha dejado caer.

«Fue difícil para mí encontrar motivación para evaluar las ofertas, así que decidí tomar un sabático.

«Estoy en forma, entrené todos los días, incluso más que antes. Estoy en un buen nivel. Tal vez lleva algún tiempo en los primeros juegos, pero he estado jugando durante muchos años, así que solo tienes que ponerme a la meta».

La Fiorentina Van de Gea ya ha jugado dos juegos en tierra inglesa esta semana. El domingo pasado, perdieron 2-0 ante el equipo del Campeonato EFL Leicester City antes de estar retenido el martes en un empate 0-0 en Nottingham Forest.

Además de dar la bienvenida al GEA, United celebrará una presentación previa al partido en honor a la época del Gea en el club. Bruno Fernandes liderará la presentación, que tendrá lugar antes de la patada.