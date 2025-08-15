El mediocampista de Brighton y Hove Albion, Carlos Baleba, parece ser el nuevo objetivo a largo plazo para el Manchester United, porque quieren fortalecer el centro del campo

Brighton y Hove Albion -Midfender Carlos Baleba (Imagen: Getty)

En las últimas semanas, la especulación Rife ha sido sobre Brighton y Hove Albion -Midfielder Carlos Baleba, quien salió de la costa sur para convertirse en miembro del Manchester United.

A primera vista, casi se sintió demasiado bueno para ser cierto para United, visto cuánto han pasado este verano. Y parece que ese parece ser exactamente el caso.

Deporte para hombres Comprender que aunque Baleba se considera un movimiento a United este verano, es poco probable un acuerdo que se haya acordado antes del final de la ventana de transferencia. En cambio, a los Rojos les gusta esperar hasta el próximo año y regresar para el jugador, cuando, con suerte, sus finanzas también se ven más fuertes.

En realidad, esta decisión probablemente se tomó debido a la sensación de que del campamento de Baleba proviene de sus sentimientos de quedarse con las gaviotas. Su gerente, Fabian Hurzeler, arroja algo de luz sobre eso el viernes en su conferencia de prensa para el juego.

«Muy, entero, muy seguro (se quedará)», dijo el entrenador en jefe. «Es solo mi convicción.

«No vi ningún cambio en él. Solo se cambió el cabello, ese fue el único cambio que ha hecho en las últimas dos semanas.

«Pero en general parece estar en un lugar realmente bueno. Lo disfruta con sus compañeros de equipo.

«Le gusta ser un jugador de Brighton. Está muy agradecido de haber hecho el progreso que ha logrado la temporada pasada.

«No he visto un gran cambio. Es una opción para comenzar mañana».

Los comentarios de Hurzeler sugieren que probablemente nunca habría una situación que Newcastle encuentre actualmente con Alexander Isak, donde se niega a jugar un movimiento en otro lugar. Y en realidad eso no es algo malo.

Baleba muestra el tipo de persona que está eligiendo no perturbar la especulación y continuar con el trabajo por el que se le paga.

Además, United ahora puede seguir el enfoque largo y pasar el año siguiente en la negociación de la compensación para que el centrocampista haga esa compañía temprano para la campaña 2026/27.

Mientras tanto, las acciones de Baleba Rise y todos finalmente ganan. El único problema para United a corto plazo es que tienen que encontrar una alternativa este verano.

El mediocampo todavía necesita refuerzos, pero quizás los Rojos mirarán a un jugador como Morten Hjulmand de Sporting, del cual Ruben Amorim sabe que encaja directamente en su sistema.

Pero en términos de Baleba, este enfoque lento y estable puede ser la mejor apuesta desde United para firmarlo.