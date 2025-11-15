Los verdaderos sentimientos de Antoine Semenyo sobre la transferencia del Man United a medida que surgen afirmaciones ‘molestas’

Se ha relacionado a Antoine Semenyo con un traslado al Manchester United, y la sensación del Bournemouth en forma habría dado su opinión sobre cambiar el Vitality Stadium por Old Trafford.

Se dice que Antoine Semenyo está «molesto» por las afirmaciones de que desea abandonar Bournemouth.

El delantero ha estado en buena forma esta temporada, marcando seis goles en la Premier League con su actual club. Y dado que solo Erling Haaland e Igor Thiago son los dos únicos hombres que han sido más productivos que Semenyo esta temporada, se especula sobre su futuro en la costa sur.

Con varios clubes más grandes husmeando para asegurarse sus servicios, incluidos Manchester United, Manchester City, Tottenham y Liverpool, los fanáticos en el Reino Unido se preguntan si Semenyo seguirá siendo jugador del Bournemouth en 2026/2027.

Sin embargo, Sky Sports informa que Semenyo está contento en su club actual y está «molesto» por los informes de que ha pedido irse.

Cuando Jamie Redknapp le preguntó a principios de este mes sobre su futuro, el ghanés dijo: “No pienso demasiado en eso.

«Trato de estar lo más presente posible. Ves las noticias todo el tiempo, yo también las veo, no estoy inconsciente, pero trato de mantenerme concentrado».

«Estoy disfrutando de mi fútbol aquí. Si no marco goles, todo eso desaparece. Intento estar presente, hacer lo mejor que puedo para el equipo, marcar goles y lo que suceda en el futuro, sucederá. [his former team-mates] todos se fueron [in the summer]Hubo mucho interés y idas y venidas con el club.

«Pero sabía en mi cabeza que el entrenador tiene algo bajo la manga este año. La forma en que terminamos la temporada el año pasado fue muy buena y podríamos continuar, especialmente con los jugadores que compramos también».

«No estaba seguro al principio, pero hemos seguido adelante como una casa en llamas. Me alegro de haber decidido quedarme aquí porque estoy disfrutando cada momento».

Después de anotar 13 goles en todas las competiciones la temporada pasada, Semenyo fue vinculado con un traspaso megaeconómico al Manchester United este verano. Sin embargo, el acuerdo no se materializó y los Rojos adquirieron a Bryan Mbeumo.

Mientras tanto, los Spurs, que también tenían vínculos con Semenyo, se aseguraron los servicios de Mohammed Kudus, fichando a la estrella del West Ham por £55 millones. A pesar de no poder conseguir a Semenyo, el United disfrutó de un verano de gastos en Old Trafford, con Ruben Amorim fichando a jugadores como Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Senne Lammens junto a Mbeumo.

Y parece que el apoyo de la junta ha dado sus frutos. Tal como están las cosas, los Rojos ocupan actualmente el séptimo lugar en la clasificación de la Premier League, con cinco victorias, tres empates y tres derrotas en sus primeros once partidos.

El club también está invicto en los últimos cinco, registrando victorias sobre Liverpool y Sunderland, así como empates contra Brighton, Nottingham Forest y Spurs. Amorim espera que el avance internacional haya permitido que sus estrellas sigan prosperando cuando se enfrenten al Everton el lunes 24 de noviembre, cuando la Premier League regrese a la acción.

