Los verdaderos pensamientos del Liverpool sobre el técnico del Man United, Ruben Amorim, revelados en un nuevo libro

El Liverpool estuvo fuertemente vinculado con el fichaje de Rubén Amorim antes de que el técnico portugués finalmente asumiera el mando del Manchester United, según revela un nuevo libro.

Rubén Amorim podría haber elegido el Liverpool meses antes de irse al Manchester United (Imagen: Carl Recine/Getty Images)

El Liverpool estaba interesado en Rubén Amorim antes de su traslado al Manchester United, según un nuevo libro.

El club de Merseyside incluso lo vio como un posible sucesor en Anfield antes de finalmente nombrar a Arne Slot procedente del Feyenoord. Tras el anuncio de Jürgen Klopp en enero de 2024 de que se marcharía ese verano, la jerarquía del Liverpool empezó a buscar su sustituto.

Candidatos como Xabi Alonso fueron preseleccionados para el puesto, pero después de que el actual técnico del Real Madrid rechazara la oportunidad, surgieron opciones alternativas. El nuevo libro de James Pearce, ‘Walk On: Inside Arne Slot’s Liverpool’, revela que Amorim fue el candidato más mencionado para el puesto en Anfield tras sus hazañas en el Sporting de Lisboa.

Pearce escribe: «Después de que Alonso se descartara públicamente, el nombre más persistentemente asociado con el Liverpool en los medios fue el del entrenador del Sporting de Lisboa, Amorim, que estaba a punto de ganar su segundo título de Primeira Liga con los gigantes portugueses».

Pero si bien los Rojos apreciaron las actuaciones de Amorim en Portugal, no estaban seguros de su enfoque táctico y su filosofía de juego, que no se consideraban adecuadas para el equipo del Liverpool. Pearce añadió: “Amorim era un contendiente serio y tenía el mejor récord en términos de disponibilidad de jugadores, pero eso se atribuyó en parte a trabajar en una liga menos intensa.

«Había mucho que admirar, pero Edwards y Hughes no estaban seguros de si su preferencia por una defensa de tres hombres se adaptaría al equipo que heredaría en Anfield. También existía la preocupación de que su estilo de juego más lento y menos dinámico no diera energía a los aficionados.

Rubén Amorim acabó en Old Trafford por el interés del Liverpool (Imagen: Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar vía Getty Images)

«Hughes mantuvo conversaciones con Amorim en Lisboa, pero luego le dijeron al técnico del Sporting que el Liverpool iba en una dirección diferente».

El Liverpool finalmente eligió a Slot, que consiguió el título de la Eredivisie con el Feyenoord y llegó a la final de la UEFA Conference League durante la temporada 2021/2022. Pearce añade: “Slot siempre fue el candidato preferido.

«Les encantó cómo su fútbol conectaba con la base emocional de los fanáticos del Feyenoord, sintieron que no era un gran cambio con respecto al enfoque de Klopp y sabían que estaba bien versado en trabajar en un modelo de director deportivo».

Amorim encontró su hogar en la Premier League apenas unos meses después, cuando el United consiguió su fichaje en noviembre de 2024. El técnico portugués llegó a Old Trafford procedente del Sporting CP y finalmente se está instalando en el club.

El Liverpool optó por Arne Slot (Imagen: DARREN STAPLES/AFP vía Getty Images)

Después de un triste puesto 15 en la Premier League la temporada pasada y una derrota en la final de la Europa League ante el Tottenham, Amorim se ha embarcado en una buena racha de resultados, incluida una victoria por 2-1 sobre los Rojos en Anfield.

En Merseyside, Slot entregó el trofeo de la Premier League en su temporada de debut y dio nueva vida a un Liverpool que sólo logró ganar la Copa de la Liga durante el año de despedida de Klopp.

Slot invirtió la friolera de £446 millones durante la ventana de verano, atrayendo reclutas de alto perfil como Florian Wirtz, Alexander Isak y Hugo Ekitike. Pero a pesar de este gasto récord, sólo un punto separa a ambas partes a medida que nos acercamos a otra pausa internacional este fin de semana.

