Los verdaderos colores del Príncipe William se destacan después de una reunión con Karen Carney Van Strictly

Strictly Come Dancing -Star Karen Carney ha levantado la tapa de cómo el futuro Rey es realmente después de una reunión ‘especial’ el año pasado

El príncipe William una vez conoció a Karen Carney (Imagen: Chris Jackson, Getty Images)

La ex jugadora de fútbol femenina inglesa, Karen Carney, espera cegar nuevamente este fin de semana en la próxima pista de baile, después de su impresionante debut en el primer show de la nueva serie.

La ex-liona dejó a los miembros y espectadores del jurado sorprendidos cuando obtuvo un impresionante 31 de 40 para su Jive con su compañero de baile profesional Carlos Gu. Ese puntaje la empujó a la cima de la tabla de clasificación, el primer jugador de fútbol en lograr esta actuación desde John Barnes en 2007, y la vio avanzar como una de las primeras favoritas para conquistar el codiciado trofeo de glitterball.

Aunque parecía que Carney entrenó en Dance cuando era niña antes de concentrarse en el fútbol, ​​su valentía llevó a muchos fanáticos en la pista de baile cuando agregó una cuerda a su arco.

El jugador de 38 años es el tercer mejor jugador femenino de todos los tiempos de Inglaterra, después de que ha realizado 144 actuaciones para el equipo nacional para una carrera internacional de 14 años que se extiende de 2005 a 2019. Jugar como extremo y mediocampista, también es uno de los mejores anotadores de goles de las leonas, que han encontrado la parte posterior de la red 33 veces.

Después de comenzar su carrera en Birmingham City, representó a el Arsenal, Chelsea y Chicago Red Stars. Si bien logró dos tazas de FA con Birmingham y Chelsea, fue en el Arsenal, donde disfrutó de la mayor parte de su éxito y tres títulos de la División Nacional de la Premier League, tres Copas FA adicionales, una Copa de la Premier League y una Copa de la UEFA y una UEFA -cup.

Desde entonces, Carney se ha convertido en un experto respetado en el juego femenino y masculino y está construyendo una carrera exitosa en transmisiones con puntos de venta, incluidos TNT -Sports, Sky Sports, ITV y Amazon Prime.

El príncipe William se encuentra con Carney (izquierda) y sus compañeros de equipo inglés Ellen White y Steph Houghton en 2015

Después de que se convirtió en un MBE en el Año Nuevo de 2017, nuevamente fue reconocida por sus servicios al fútbol al hacer un OBE en los monores de cumpleaños el año pasado. Su viaje al Castillo de Windsor para la ceremonia fue memorable cuando recibió el premio del Príncipe William, una ávida defensora de Aston Villa, los feroces rivales de su antiguo club, Birmingham.

Cuando conoció al príncipe, Carney admitió que «dio un poco de charla» al futuro monarca sobre la rivalidad, pero lo había tomado de buena fe y mostró sus verdaderos colores como un fanático del fútbol «masivo».

«Ha estado en el diario por un tiempo y cuando caminé y entré en la habitación, me emocioné un poco y luego se volvió bastante real», dijo después de recibir su OBE.

«El único idioma común que todos podemos hablar es el fútbol, ​​así que tuve un buen chat de fútbol con [Prince William] Eso fue genial y realmente lo pasé bien.

«No quiero ser irrespetuoso con uno de los otros, pero conocí al Príncipe William antes cuando jugué para Inglaterra, lo conocí varias veces. Mi OBE recibido de él fue especial. Es un gran fanático del fútbol, ​​así que realmente hablamos de fútbol.

«Todos saben que soy una gran admiradora de la ciudad de Birmingham, y claramente el Príncipe William es un fanático de la villa», agregó, porque notó que había recibido su premio el mismo día en que los Villanos estaban frente a los gigantes europeos del Bayern de Múnich en la Liga de Campeones.

«Hay un gran juego de villa esta noche, a donde va. Así que hice mi padre con orgullo y dije que voy a darle una broma sobre la villa y asegurarme de que supiera que soy un fanático de los blues que le he dicho muchas veces. Es un gran fanático del fútbol, ​​el fútbol de Lionines y los hombres, también fue genial charlar con él».

Carney continuará viajando estrictamente este sábado, mientras que ella y Gu van a la pista de baile nuevamente para realizar el tango hasta la ‘temporada de entrenamiento’ de Dua Lipa.