Los verdaderos colores de Colen Rooney claramente mientras lo frota en la cara de su esposo Wayne

Wayne Rooney y su esposa Colen tienen una rivalidad saludable cuando se trata del Derby de Merseyside, y la mejor mitad del ícono del Manchester United ha demostrado su lado humorístico con una publicación en las redes sociales

Wayne Rooney cerró a su esposa de su casa después de haber impuesto una bandera de Liverpool (Imagen: BBC)

Wayne Rooney compartió que una vez encerró a su esposa Colen de su casa después de levantar una bandera en Liverpool, y su otra mitad mostró sus verdaderos colores cómicos con su respuesta.

Colen es un ávido defensor de los actuales campeones de la Premier League, mientras que Rooney, una leyenda del Manchester United, creció para animar a Everton. El hogar de Rooney se convierte en un campo de batalla durante el Derby de Merseyside, con la lealtad de Liverpool y Everton.

El rincón récord de Inglaterra, Wayne, experimentó la intensidad de la primera mano durante sus dos períodos con Everton, y a menudo se enfrentó a Liverpool durante su ilustre carrera en United. Mientras tanto, la fallón de Colen está firmemente con el equipo de tragamonedas Arne, lo que lleva a una charla juguetona cuando Liverpool tomó el título hace seis meses.

Colen incluso siguió burlándose de su esposo en las redes sociales después de que Rooney confesó que la había encerrado de su casa en respuesta a ella volando una bandera que celebró la victoria por el título 2019/20 de Liverpool bajo Jurgen Klopp.

Rooney presentó la divertida anécdota en el espectáculo Wayne Rooney antes del Derby de Merseyside, quien terminó 2-1 en Anfield en el inicio temprano del sábado y dejó luz sobre el incidente desde 2020.

«Cuando ganaron la Premier League hace unos años, en realidad llegué a casa, luego jugué para Derby, llegué a casa y Colen tenía banderas de Liverpool fuera de la casa», dijo.

«Era nuestra vieja casa, así que fuera de la puerta principal había una pequeña cosa de balcón, y la bandera estaba fuera de la ventana. ¡Así que dije que tenía que hacerlo!

«Así que subimos, y en realidad tuviste que salir por la ventana para bajarlo. Ella subió, así que la encerré. ¡No demasiado tiempo, pero estaba atrapada en el balcón!»

Un clip de Rooney’s Tale se compartió en la plataforma de redes sociales X, en el que Colen demostró su lado juguetón al publicar las imágenes nuevamente junto a una foto de la controvertida bandera.

Armado con una banda de enmascarar, se puede ver a Colen que está conectando una pancarta al balcón delantero del edificio y explica «Liga Champions 2019/20» con imágenes del jefe Klopp y el equipo de Liverpool. El jugador de 39 años acompañó el puesto con innumerables emojis sonrientes.

Rooney admitió que jugar al Liverpool se calentaría (Imagen: Getty)

Rooney explicó además que liberar al Liverpool siempre fue una reunión ardiente, y enfatizó que a menudo querría «romper» el ícono de los Rojos Steven Gerrard cuando chocaron.

«Fuimos buenos amigos del campo y cuando tuve la oportunidad, creo:» Definitivamente voy a destruirte «, y lo hice. Hizo lo mismo por mí», continuó Rooney.

‘No hablarías con él para el juego y luego, después del juego, te estrechas las manos. Si alguna vez hubiera una posibilidad de que supiera [I’d challenge him].

«Sabía que si tenía la oportunidad, me haría, así que eso es el fútbol. Juegas para tu club y también hay momentos y grandes jugadores, especialmente un Gerrard o uno [Patrick] Vieira. Si tienes la oportunidad, no puedes dejar que se deslice, debes tomarla. «