Los términos de Xavi al Man United se describen y el cronograma para el nombramiento del entrenador es claro

Xavi Hernández es un entrenador vinculado con una adquisición del Manchester United una vez que se anuncie el sucesor permanente de Rubén Amorim

Xavi Hernández ha sido vinculado con el puesto de entrenador del Manchester United y la decisión se tomará este verano (Imagen: Fran Santiago/Getty Images)

Al Manchester United le han dicho que la clave para atraer al ex técnico del Barcelona, ​​Xavi Hernández, para que se convierta en su próximo entrenador permanente es presentar un proyecto convincente que se ajuste a sus ideas tácticas.

United despidió a Ruben Amorim la semana pasada e instaló a Darren Fletcher como jefe interino. El jugador de 41 años ha supervisado partidos contra Burnley y Brighton en la Premier League y la Copa FA respectivamente, y ahora se espera que se nombre lo antes posible un entrenador interino que terminará el resto de la temporada antes del derbi de Manchester del próximo fin de semana en Old Trafford.

Ole Gunnar Solksjaer y Michael Carrick son los favoritos para el puesto, mientras que Fletcher también ha estado en la pelea porque ha dirigido el club últimamente.

Después de eso, el director ejecutivo Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox centrarán su atención en la próxima gran decisión: nombrar un entrenador permanente del United antes de la temporada 2026/2027.

Xavi, ganador de una serie de trofeos en el corazón del mediocampo del Barcelona antes de ganar el título de La Liga en 2022/23 y la Supercopa en 2023 como entrenador, es uno de los pocos entrenadores de renombre mundial que actualmente se encuentra sin trabajo desde que dejó el Camp Nou en 2024.

Para que esto se haga realidad, Gaizka Mendieta, excompañero de España y Barcelona de 45 años, ha delineado los términos necesarios para llegar a un acuerdo.

En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas probabilidades de fútbol, ​​Mendieta dijo: “Xavi sin duda entendería lo que un club como el Manchester United necesita en términos de historia y cómo los aficionados exigen trofeos.

«Creo que probablemente esté en línea con el Barça cuando se unió a ellos. Conociendo a Xavi, creo que el proyecto sería una prioridad. Es un club enorme, pero tendrá que ver algo que le haga realmente querer hacerlo».

«Es algo que le tiene que entusiasmar. No estaría involucrado sólo porque sea el United, sino porque hay un proyecto detrás. Tiene que ser un proyecto que se ajuste a su idea del fútbol que quiere crear».

«No iría sólo porque quiere ser entrenador del Manchester United, se le deberían dar las herramientas que necesita para jugar su estilo de fútbol».

Los informes en España han sugerido recientemente que Xavi estaría interesado en unirse al United. Los comentarios de Mendieta también hacen eco de los comentarios que el hombre en cuestión hizo el año pasado cuando se le preguntó sobre entrenar a un equipo de Inglaterra.

‘¿Naturalmente? No sé dónde’, respondió. «No tengo prisa, pero sí quiero un buen proyecto.

«Como, ‘Tienes cuatro años para trabajar y hacer un proyecto’. Me gustaría trabajar en la Premier League porque me encanta la pasión que hay allí. En España se da demasiada importancia al resultado.

«O una selección nacional, eso me gustaría. Cuando soñaba con ser entrenador, soñaba con participar en un Mundial o en una Eurocopa».

