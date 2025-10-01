Los siguientes cinco juegos de Man United como enfoques de fecha límite de palo de £ 12 millones de Ruben Amorim

Manchester United -Boss Ruben Amorim puede tener otro mes para salvar su trabajo en Old Trafford, porque el equipo tiene dificultades para reunir una serie de resultados en la Premier League

A Ruben Amorim puede tener un mes para salvar su trabajo (Imagen: Vince Mignott/MB Media/Getty Images)

Ruben Amorim solo puede tener un mes para mejorar el rendimiento de su Manchester United y evitar el hacha.

Anteriormente se informó que los Red Devils podían posponer la partida de Amorim debido al paquete de despido sustancial al que tendría derecho.

Amorim, quien fue firmado en deportes por £ 9.2 millones, gana £ 6.5 millones al año como parte de un contrato de dos años y medio. Según el Daily Mail, United tendría que pagar £ 12 millones si desestimara al jugador de 40 años antes de que complete un año de servicio.

En vista del hecho de que se unió el año pasado el 1 de noviembre, este puede ser el período de tiempo que Amorim debe demostrar que se está disparando su valor o cara. Esto se debe a que el paquete de compensación de los portugueses disminuiría si la junta lo rechazaría después de esta fecha.

En las próximas semanas, United tiene dos juegos en casa en Old Trafford y tres carreras de carretera contra equipos actualmente entre los cinco primeros de la Premier League. El primer partido es contra el recién ascendido Sunderland, que funciona excepcionalmente bien desde su regreso a la máxima categoría.

Al comienzo de la temporada, los Black Cats pueden parecer un oponente fácil. Sin embargo, solo han perdido uno de los seis juegos hasta ahora, con victorias contra Brentford, West Ham United y Nottingham Forest.

Amorim podría encontrarse con el arranque de Sir Jim Ratcliffe si los resultados no mejoran (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Las señales contra un Palacio Cristal invicto y Aston Villa los colocaron quinto en la mesa de la Premier League, y aunque Old Trafford alguna vez fue considerado un fuerte, el equipo de Regis Le Bris esperará que se enojaran en su visita.

Un viaje desafiante a Anfield espera después del descanso internacional el 19 de octubre, donde los líderes de la liga han logrado cinco victorias y solo han tenido una derrota en el interior de esta campaña. A pesar de los recientes contratiempos contra Palace y luego Galatasaray en la Liga de Campeones, los partidarios del United acomodarán poco optimismo sobre la perspectiva de viajar a Merseyside tan temprano.

Brighton luego viene a visitar, y esto podría representar la competencia solitaria que Amorim puede abordar con cierta certeza. Las gaviotas tienen un récord equilibrado en la Premier League y están en el décimo lugar después de haber sido retirados con Tottenham y perdieron ante Bournemouth en septiembre.

Manchester United debe cambiar los resultados, y rápidamente (Imagen: Catherine Ivill – Ama/Getty Images)

Su comandante 3-1 triunfa sobre Chelsea en Stamford Bridge, aunque contra 10 hombres, puede ser una señal con señales relacionadas con sus posibles versiones en la carretera. Sin embargo, Amorim anticipará a los seguidores que se reúnen detrás de él para esa reunión.

Esto es seguido por dos carreras de carretera, una en Nottingham Forest y otra a Tottenham, lo que podría representar la mejor prueba para el Gerente Unido. Cuando se preguntó si todavía puede revertir fortunas en Manchester después de una derrota por 3-1 ante Brentford, Amorim dijo: «Es como altibajos.

«Si ganas, piensas todo, el impulso está ahí. Si pierdes, vuelves al mismo lugar y luchas nuevamente por una victoria que puede ayudarte a crear el impulso.

«Chicos, siempre hago mi trabajo. Cuando gano, estoy en un estado mental diferente. Eso es normal. Siempre estoy seguro de saber qué hacer».

Los siguientes cinco juegos de Manchester United

El mes siguiente es difícil para los Red Devils (Imagen: Justin Setterfield/Getty Images)

Sunderland (H) – Sábado 4 de octubre a las 3 p.m.

Liverpool (A) – Domingo 19 de octubre a las 4.30 p.m.

Brighton y Hove Albion (H) – Sábado 25 de octubre a las 5:30 p.m.

Nottingham Forest (a) – Sábado 1 de noviembre a las 3 p.m.

Tottenham Hotspur (A) – Sábado 8 de noviembre a las 12.30 p.m.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.