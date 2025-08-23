Los siguientes cinco hombres United Transfers para Ruben Amorim después de la reubicación

Last Man United Transfer News después de que Angelo Stiller con la izquierda frente a una posible reubicación se haya enfrentado

Angelo Stiller se ha asociado con un traslado a Man United. (Imagen: Foto de Harry Langer/Defodi Images/Defodi a través de Getty Images)

Manchester United aún podría encontrar espacio para hacer algunas adiciones en los días finales de la ventana de transferencia de verano. Ruben Amorim se enfrenta a decisiones pesadas e importantes en los últimos momentos del mercado antes de principios de septiembre.

Hay preguntas sobre la posición del portero después de que Altay Bayindir y Andre Onana han sido culpables de errores de alto perfil, sugieren informes que están progresando para el portero de Royal Antwerp Senne Lammens, mientras que Gianluigi Donnarumma también se alienta. Después de la llegada de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, hay espacio para que United descarga a los jugadores.

Y hay personas dentro del ‘equipo de bombas’ que el club todavía tiene que irse después de haber expresado su deseo de explorar opciones.

En los últimos nueve días de la ventana, Jadon Sancho, Antony y Alejandro Garnacho mantienen en el edificio con especulación.

Rasmus Hojlund podría abandonar el club después de la llegada de Sesko, Napoli se enfrenta a fuertes lazos sobre un posible movimiento de préstamos.

«Pienso de nuevo, sé que no es bueno tener jugadores en esta situación», dijo Amorim el viernes, «pero está claro que quieren jugar en otro club y eso está claro.

«Así que tratamos de arreglar todo para que ambas partes sean felices, así que tengo que tratar de imaginar que tengo el entrenamiento con los niños, creo que serán el futuro y entrenarán y prepararán a los otros niños para el próximo capítulo.

«Cuando la ventana está cerrada, es una historia diferente, cuando la ventana está cerrada, debemos recibir a los jugadores y todo puede suceder en una nueva vida».

En Old Trafford hay un posible movimiento para la potencia de Brighton & Hove Albion Carlos Baleba.

Las gaviotas exigirían alrededor de £ 100 millones para el centrocampista, pero los informes sugieren que el interés de United solo era exploratorio para ver qué condiciones del lado de Fabian Hurzeler estaría abierto a la venta del talento.

VFB Stuttgart -Midfielder Angelo Stiller está vinculado a un movimiento a Man United. Sky Sports ha afirmado que el club ha investigado un paso para firmar al joven de 24 años mientras explora el mercado de refuerzos en el medio del campo.

Dharmesh Sheth de Sky Sports dijo: ‘Manchester United Todavía explore el mercado de un centrocampista en esta ventana de transferencia.

Angelo Stiller de Stuttgart es un jugador al que le gusta y ha visto el club. Sin embargo, no fue más allá del interés inicial del club. «

Florian Plettenberg, sin embargo, describió los neumáticos tan amplios y que no hay charla interna o externa sobre llevar a Stiller a Old Trafford.

El periodista alemán dice que Stiller entrará en la temporada como jugador de Stuttgart con tres años más sobre su contrato.

Estaba asociado con un traslado a la Premier League en el pasado, con un cambio de un cambio a Liverpool, pero después de un logro impresionante en la Liga de Campeones contra el Real Madrid, obtuvo cumplidos, lo que llevó a los rumores sobre un movimiento de Galacticicos.

Serán unos días ocupados en Carrington y Old Trafford, porque United tiene que descargar a algunos de sus jugadores de borde y agregar refuerzos antes de que la ventana se cierre hasta enero.

