Los siete traspasos fallidos de Rubén Amorim y cuatro que el Man United aún podría perseguir

Ruben Amorim quería siete jugadores que finalmente no consiguió durante su etapa como entrenador del Manchester United y, a pesar de su despido, cuatro todavía podrían tener sentido.

Rubén Amorim dejó Manchester esta semana (Imagen: Carl Recine, Getty Images)

El hecho de que el mandato de Rubén Amorim como entrenador del Manchester United haya terminado no significa que sus esfuerzos deban dejarse de lado. Y con la ventana de transferencia de enero actualmente abierta, algunas de sus ideas aún se pueden poner en práctica este mes.

El estratega portugués enfrentó desafíos para fortalecer la plantilla del United. Esto se debió en parte a desacuerdos entre Amorim y miembros clave de la junta directiva, en particular el director de fútbol Jason Wilcox y el director de reclutamiento Christopher Vivell.

Tras la salida de Amorim, The Sun informó que siete posibles fichajes que había propuesto fueron finalmente rechazados por Wilcox y Vivell, quienes prefirieron un enfoque más basado en datos. Sin embargo, hay algunos jugadores en la lista que aún podrían ser beneficiosos para el club si deciden reconsiderarlo.

Según los informes, Amorim tenía la mirada puesta en la pareja del Aston Villa Olivia Watkins Y Emiliano MartínezAmbos se han consolidado como estrellas de la Premier League. Sin embargo, ahora parece ilógico perseguir a cualquiera de los dos jugadores.

En lugar de perseguir a Watkins, United completó un acuerdo de £74 millones por el joven Benjamin Sesko, que ofrecía un mayor potencial de venta. Aunque no ha sido tan productivo como se esperaba, su reciente doblete en el empate 2-2 contra el Burnley sugiere que las cosas podrían estar mejorando para el esloveno.

Mientras tanto, Senne Lammens, el último portero en convertirse en el número uno del United, lo está haciendo bien. La ex estrella del Royal Antwerp ha sido uno de los éxitos de transferencias más recientes del United, demostrando excelentes habilidades para detener el balón y ha tenido muchas oportunidades para hacerlo.

Emi Martínez ha sido vinculada regularmente con el United, pero ya no es necesaria en Old Trafford. (Imagen: Rob Newell – CameraSport vía Getty Images)

Como era de esperar, Amorim estaba interesado en contratar jugadores de su antiguo club, el Sporting CP, para fortalecer varias partes de su equipo del United. The Sun sugirió que su lista también incluía interés en los extremos. Geovany Quendamediocampista Morten Hjulmanddefensa central Ousmane Diomandé y jugador de banda polivalente Salvador Blopa.

Sin embargo, se ha descartado cualquier posible movimiento para Quenda, ya que ya aseguró una transferencia de £ 42 millones al Chelsea este verano. Sin embargo, los otros tres jugadores de Lisboa podrían desempeñar cada uno un papel en Manchester.

El centrocampista Hjulmand, de 26 años, en particular encaja en el perfil de edad de alguien que podría generar un impacto inmediato. Hay indicios de que el veterano brasileño Casemiro dejará Old Trafford este verano, liberando un espacio significativo en la masa salarial, mientras que Manuel Ugarte está luchando por progresar a pesar de su traspaso de £42 millones procedente del PSG.

Morten Hjulmand supuestamente tiene una cláusula de rescisión en su contrato con el Sporting (Imagen: Diogo Cardoso/Getty Images)

El United se ha vuelto muy dependiente de Casemiro en el mediocampo, a pesar de problemas anteriores. A Bola ha informado que Hjulmand tiene una cláusula de rescisión de £69 millones en su contrato, que entrará en vigor por un corto período en el verano, aunque el Sporting podría estar dispuesto a dejarlo ir por solo £43 millones debido a su buen comportamiento.

Un jugador como Diomande puede no ser una prioridad para el United en este momento, dados los jóvenes defensores prometedores que ya están en el primer equipo. Sin embargo, las preocupaciones sobre el estado físico que rodean a jugadores como Luke Shaw, Lisandro Martínez y Harry Maguire podrían cambiar esto.

El contrato de Maguire expira en verano, lo que podría dejar un vacío significativo en el equipo. El contrato de Shaw expira después de la temporada 2026/27, lo que sugiere que fortalecer la defensa central pronto podría convertirse en un foco clave.

Nuno Mendes sería una declaración para el United si consiguieran convencer al jugador de dejar el PSG (Imagen: AFP vía Getty Images)

Blopa, de 18 años, encajaría perfectamente en la anterior formación 3-4-3 de Amorim, ya que era igualmente hábil como lateral o como mediocampista. A pesar de firmar recientemente un nuevo contrato con el Sporting hasta 2030, que incluye una cláusula de rescisión de £68 millones, su versatilidad aún podría ser valiosa para el United.

Finalmente, Amorim esperaba conseguir un traspaso caro para el lateral izquierdo del PSG. Nuño Mendes. Aunque desde entonces Patrick Dorgu ha asumido la posición de lateral izquierdo en Old Trafford, este movimiento aún podría tener valor.

Dorgu ha demostrado su potencial como jugador de derecha y podría desempeñarse de forma más permanente en este puesto. Además, asegurar a Mendes, uno de los mayores talentos de Europa en su posición, enviaría un fuerte mensaje de que el United permanece entre los clubes de élite del mundo.