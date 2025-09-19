Los sentimientos de Sir Jim Ratcliffe sobre Ruben Amorim Kristalhelder en medio de Man United Sack Print

Manchester United -Baas Ruben Amorim está bajo presión para cambiar las cosas después de la sombría campaña 2024/25 del club con especulaciones abundantes sobre su futuro en Old Trafford

El propietario minoritario de Sir Jim Ratcliffe del Manchester United abraza a Ruben Amorim.

El propietario de la minoría del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, ha dejado claro todos sus sentimientos sobre Ruben Amorim Kristal, a pesar de la renovada presión sobre el entrenador en jefe portugués para dar resultados.

Después de cuatro partidos de la Premier League, United tiene cuatro puntos. El fin de semana pasado fueron derrotados por 3-0 por Man City en una vista decepcionante de la carretera. Amorim sabe que no puede permitirse demasiados resultados de un tipo similar, con la campaña 2024/25 lo peor en la historia del club.

El entrenador en jefe fue criticado por su rigidez táctica en medio de problemas con su formación de preferencia 3-4-3, con una falta de fluidez en el futuro. Benjamin Sesko y Bryan Mbeumo, Amorim, tienen que dejar que su primera línea con un gran dinero gastado en Matheus Cunha, si quieren mejorar el sombrío final de la temporada pasada.

Ha habido una idea de la mejora de United, con Mbeumo la nueva llegada más impresionante hasta ahora. Sin embargo, ganar juegos es en lo que Amorim será calificado y con una serie de partidos contra Chelsea, Brentford y Sunderland en el horizonte, necesita resultados rápidamente.

Los proponentes tienen razón al exigir más de la cosecha actual de jugadores y entrenadores en jefe. A pesar de todas las especulaciones que sugieren que Amorim tiene algunas semanas para salvar su trabajo, su actitud en su conferencia de prensa para la competencia esta semana sugiere de manera diferente.

Ratcliffe dijo en marzo y le dijo a la BBC: «Creo que Ruben es un excelente gerente joven. Realmente lo hago. Creo que es un excelente gerente y creo que estará allí durante mucho tiempo.

«Creo que si miras al equipo que tiene a su disposición, con la lista de lesiones que tiene a su disposición, y él llega a mediados de la temporada donde no ha tenido tiempo de entrenar a los jugadores en su estilo de juego, creo que realmente lo hizo bien.

«Creo que estás empezando a ver lo que Ruben puede producir. Creo que ayer viste un vistazo contra el Arsenal».

Según los informes, Sir Jim Ratcliffe habló con Ruben Amorim el jueves (Imagen: Getty Images)

Basado en los comentarios de Amorim en su conferencia de prensa esta semana antes de la visita de Chelsea a Old Trafford, la posición de Ratcliffe claramente no ha cambiado desde entonces.

«¡Nuevo contrato, me ofreció un nuevo contrato!» Amorim bromeó cuando esta semana se le preguntó sobre conversaciones con el propietario de United Minority. «No, son cosas normales solo para mostrar el apoyo y explicar que es un proyecto largo.

«A menudo dijo que esta es mi primera temporada. No es para mí. Pero cosas normales. Hablé con él, con Omar, con Jason, solo trate de ver todos los datos en todo el equipo. Una reunión normal y tuvimos varios. Pero en este momento las personas normales gastan en él.

«Este es el club con la mayor presión del mundo. Queremos ganar y nuevamente, puedes decir todo. Creo que fui muy crítico sobre la forma en que jugamos el año pasado. Creo que jugamos bien para las cajas, defendemos y atacamos.

«Debemos ser más agresivos en las cajas, debemos ser más clínicos, el resto que mejoramos en comparación con el año pasado, estamos en un lugar mejor.

«Tenemos que ganar. Hemos perdido contra el Arsenal y perdimos contra la ciudad. Esto es un problema para perder, especialmente al comienzo del año pasado.

«Hemos usado el tiempo para analizar el último juego y analizar el próximo juego y preparar cosas diferentes. Creo que jugamos bien hasta que llegamos a las cajas. Si ves la cantidad de tiros, el XG, todas estas cosas están bien, pero no anotamos que no importa. No ganas ningún juego.

«La forma en que hemos sufrido los objetivos, podemos evitar eso. Somos ingenuos, tenemos que ser más agresivos para ganar juegos, solo tenemos que mantener la forma en que jugamos, pero mejorar la caja del oponente y nuestra caja.

«Especialmente contra Chelsea. Cuando se cruzan, tienen más tipos en la caja y sufrimos un poco contra Fulham. Trabajamos mucho durante la semana para estar mejor.

«Siempre es el mismo ciclo. Analizar lo que hicimos mal el fin de semana y mejorar la próxima semana».

El enfoque honesto de Amorim con los medios de comunicación debe ser admirado, pero si este grupo de jugadores no comienza a mostrar signos de mejora y, en última instancia, gana juegos, es difícil ver cómo la actitud de Ratcliffe no puede cambiar.

