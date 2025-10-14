El jeque Mansour asistió a la cumbre de paz en Gaza el lunes, y el presidente estadounidense, Donald Trump, dejó claros sus sentimientos a quienes observan lo que realmente piensa del propietario del Manchester City.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al propietario del Manchester City, Sheikh Mansour (Imagen: Getty Images)

Donald Trump dejó claros sus sentimientos sobre el propietario del Manchester City, Sheikh Mansour, el lunes durante la cumbre de paz en Gaza, Egipto.

Los líderes mundiales se reunieron en una importante reunión diplomática para discutir los próximos pasos para lograr una paz a largo plazo en Gaza. Mansour, viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, asistió junto con el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi.

La cumbre se produce tras un alto el fuego recientemente establecido entre Israel y Hamás, negociado con una importante participación de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía. El objetivo es transformar el alto el fuego temporal en un marco sostenible para la paz.

Mientras posaba para las fotografías, el propietario de la ciudad, Mansour, fue recibido por el presidente de los Estados Unidos, Trump.

Durante su reunión, Trump dijo: «Mucho dinero, efectivo ilimitado… ¡Y él también es un buen hombre!»

También estuvieron presentes el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas.

La presencia de Mansour refleja su papel diplomático fuera del fútbol y su posición como propietario del City.

A través de Abu Dhabi United Group, Mansour ocupa puestos de liderazgo en varias instituciones de los Emiratos, incluido el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) y Mubadala Investment Company.

Sheikh Mansour posó con Donald Trump en la cumbre de paz en Gaza (Imagen: Getty Images)

El Abu Dhabi United Group de Mansour compró el Manchester City en 2008, un acuerdo que transformó tanto al club como a la Premier League.

Desde entonces se han esperado importantes títulos cada temporada, y una importante inversión ha convertido al club en un serio contendiente en todos los frentes.

Sobre el césped, el equipo de Pep Guardiola regresa este fin de semana a la Premier League, enfrentándose al Everton el sábado a las 15.00 horas.

