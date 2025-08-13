Los seis ex jugadores del Manchester United todavía están esperando una conversación telefónica.

Man Utd lanzó varios jugadores en el verano y algunos todavía están sin clubes en la víspera de la temporada.

Christian Eriksen dejó el Manchester United al final de la temporada pasada

Manchester United ha renovado su ataque este verano a una cantidad de casi £ 200 millones con las sesiones de firma de Benjamin Sesko, Mathues Cunha y Bryan Mbeumo.

Los Rojos también han agregado a Diego Leon a su equipo, mientras que Marcus Rashford ha sido la principal desviación: prestada en Barcelona. A Ruben Amorim le gusta permanecer en el cuarteto no deseado Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony y Tyrell Malacia entre ahora y la ventana de transferencia que se cerrará el 1 de septiembre.

Pero, ¿qué pasa con aquellos jugadores que dejaron Old Trafford a principios de verano? United dejó que tres jugadores senior se fueran al final de sus contratos en junio, junto con seis jugadores de la academia.

De esos nueve, Jonny Evans está de vuelta en Old Trafford como Jefe de Préstamos y Caminos, mientras que Sam Murray y Tom Myles han encontrado nuevos clubes en la Liga Nacional y se unen a Carlisle United y Rochdale, respectivamente.

Pero los otros seis todavía están buscando nuevos clubes en la víspera de la nueva temporada, aunque pueden firmar como agentes gratuitos para clubes después de que se cierre la ventana. Miramos quién todavía está esperando su próximo paso.

Christian Eriksen

De Dane fue un miembro popular del equipo de United y anotó desde el lugar en su última actuación para el club contra Aston Villa el último día de la temporada pasada.

El 33 años está vinculado a una gran cantidad de clubes, incluido un ex equipo Ajax, ambicioso club de campeonato Wrexham y los nuevos niños de la Premier League Burnley, y no probará para continuar su brillante carrera.

Victor Lindelof

Después de ocho años, la izquierda en el medio con las medallas de los ganadores en la Copa FA, la Copa de la Liga y la Europa League. Hizo 25 actuaciones para los Rojos en el último período y está vinculado a una reunión con el ex United Baas Erik Ten Hag, ahora el liderazgo del lado alemán Bayer Leverkusen.

(Imagen: Ed Sykes/Sportsphoto/Allstar a través de Getty Images).

Hubert Graczyk

El joven portero ha entrenado con la Asociación Profesional de Futbolistas que tiene más de 10 semanas y ofrece a los agentes libres la oportunidad de entrenar en un entorno intenso y estructurado en el verano. Según los informes, el jugador de 22 años también pasó tiempo con el proceso con Port Vale de League One este verano.

Jack Kingdon

El centro de regreso llegó a United desde Morecambe cuando tenía 15 años y pasó un tiempo la temporada pasada en el equipo de competencia nacional Rochdale y jugó 16 veces. El jugador de 19 años pasó tiempo en Stoke City este verano y juega en competiciones menores de 21 años mientras buscaba un hogar permanente para la nueva campaña.

Tom Wooster

De Keeper, de 20 años, prestó el tiempo la temporada pasada en el equipo no ligado Farsley Celtic. Fue visto durante el entrenamiento para Barnsley, donde llegó por las filas, mientras busca un nuevo club.

James Nolan

El joven defensor se encontraba en las primeras etapas de la campaña 2023-24 para United en el Trofeo EFL y estaba prestado al norte de la frontera con Inverness la temporada pasada. El joven de 19 años ahora está buscando su próximo paso.