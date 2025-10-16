Los Salford Red Devils descendieron de la Superliga después de que se anunciara la división

Los Salford Red Devils han descendido de la Superliga.

Los Salford Red Devils han descendido de la Superliga.

Los Salford Red Devils han descendido de la Superliga para la temporada 2026.

El descenso de los Red Devils se produce después de que la clasificación de IMG los situara en el puesto 15 de la tabla. Han sido reemplazados por Bradford Bulls, que aseguró el décimo lugar, por encima de Castleford Tigers y Huddersfield Giants en el 11.º y 12.º respectivamente.

Tras su descenso de la Superliga, Salford ha confirmado que ahora se están preparando para una campaña «fuerte» en el Betfred Championship para la temporada 2026.

Los Red Devils optaron por no participar en el proceso de ampliación de la Superliga, que podría hacer que la competición creciera hasta catorce clubes. El club ya ha sido confirmado como club campeón a partir de la próxima temporada.

Toulouse Olympique, York Knights, London Broncos, Widnes Vikings, Oldham y Doncaster esperan el anuncio oficial mañana por la mañana de un panel de siete miembros sobre una posible Superliga de 14 clubes.

Salford logró una puntuación IMG de 12,65, perdiendo puntos en cuatro de los cinco pilares de IMG: rendimiento, fandom, estadio y comunidad a partir de 2024. Sin embargo, mejoraron su puntuación financiera de 2,15 a 2,3 con cifras basadas en las temporadas 2022-2024.

El año pasado, los Red Devils anotaron 13,97 y terminaron 12º en la tabla IMG.

«Este resultado confirma que ahora somos elegibles para comenzar a planificar la participación en el Betfred Championship para la temporada 2026», anunció el club en un comunicado.

“Si bien hay áreas de mejora, particularmente en finanzas y control de estadios, la evaluación de este año muestra un progreso continuo en varias métricas clave, incluido el crecimiento digital y la participación de la comunidad.

«Seguimos comprometidos con el desarrollo en todas las áreas y esperamos construir una sólida campaña en 2026 en el Betfred Championship».

Salford recibió 0,25 puntos IMG por violar las reglas operativas relacionadas con la selección del equipo en su partido de la Ronda 1 de la Superliga contra St Helens. Es la primera vez que Salford queda fuera de la máxima categoría desde 2008.