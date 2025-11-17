Los residentes que se quejaron de los partidos de fútbol «ruidosos» en el parque infantil ganan un pago de £ 130 000

El parque infantil fue demolido después de solo tres quejas de propietarios cercanos.

Las excavadoras han destruido la zona de juegos multifuncional

Los residentes que se quejaron del ruido proveniente de una instalación deportiva cercana ganaron un pago de £130,000 después de una batalla legal de cinco años con un consejo parroquial.

Los excavadores están demoliendo el área de juegos de usos múltiples (MUGA) en Chapel-en-le-Frith Memorial Park, Derbyshire, que fue construida en 2010 luego de una campaña comunitaria de recaudación de fondos.

Ahora, un pequeño grupo que se quejó de un partido de fútbol «ruidoso» en el parque infantil recibió 130.000 libras esterlinas después de demandar con éxito a su consejo parroquial.

Un pequeño grupo de vecinos emprendió acciones legales contra el consejo parroquial de Chapel-en-le-Frith tras denunciar el ruido procedente del campo deportivo. Pero otros quedaron furiosos después de que los trabajadores del ayuntamiento decidieran demoler el parque infantil en el pintoresco pueblo después de sólo tres quejas de los propietarios de viviendas cercanas.

El Consejo Parroquial de Chapel-en-le-Frith ha sido multado con £100 y se le ha ordenado pagar £130.000 a dos residentes tras una audiencia en el Tribunal de Magistrados de Manchester y Salford el jueves 11 de noviembre.

Helen Chadwick, de 75 años, está consternada y consternada por la eliminación del parque. (Imagen: SWNS)

El Tribunal Superior había ordenado previamente a la autoridad que redujera el ruido de las instalaciones para 2022.

Únase a las noticias de la noche de Manchester WhatsApp grupo AQUÍ

Pero fueron declarados culpables de violar la orden de reducción en julio y decidieron demoler el parque infantil y la pista de patinaje el mes pasado, lo que provocó la ira entre los lugareños.

Una madre, que no quiso ser identificada, dijo: “Estoy asombrada de que un caso como este haya llegado a juicio y estos aguafiestas quejosos hayan ganado.

«Los jóvenes necesitan este tipo de instalaciones y se les debe animar a practicar deportes, y la mayoría de los residentes lo acogieron con agrado. En cambio, la minoría ha prevalecido y creemos que es muy triste».

Stuart Barber, de 78 años, piensa que es infantil

Sarah, de 51 años, madre de un hijo, dijo: «Traje a mi hijo aquí cuando era pequeño. Ahora tiene 13 años y lo habría usado en invierno. Muchos niños lo han usado. Yo lo he usado».

«Fue un shock ver cómo las excavadoras lo destrozaban. En realidad, es triste porque es otro lugar al que los niños no pueden ir.

«Se habla de involucrar a los niños en el deporte, pero eso se lo quita».

Otro residente se enfureció: ‘Vivo cerca del parque y fue encantador escuchar a los niños jugar y patear una pelota.

‘No puedo entender la mentalidad de algunas personas que esperan un silencio total mientras viven al lado de un parque público.

«Lo que es igualmente doloroso es que sé que uno de ellos está allí [the complainants] Se ha alejado del pueblo y tengo entendido que ahora vive en un pueblo poco tranquilo.

Stephanie Ashton cree que el parque no debería haber sido destruido (Imagen: SWNS)

Carly Dunningham, que tiene una hija de 10 años, dijo: «Estamos atónitos por esta decisión de demoler el MUGA. Un servicio comunitario ha desaparecido, así que me gustaría preguntarles (a las personas que se han quejado) ¿cómo se sienten?».

Stuart Barber, de 78 años, dijo: «Creo que es un poco infantil lo que hicieron. Debería haberse conservado, mucha gente lo usó».

«Un grupo tan pequeño de personas logró cambiar algo tan pequeño, es una broma».

El Área de juegos de usos múltiples (MUGA) se inauguró en 2010 en el Memorial Park del pueblo luego de una campaña comunitaria de recaudación de fondos.

Excavadores en el sitio de Derbyshire

Poco después, el Dr. Merren Jones, Stephen Covey-Crump y David Howe se quejaron ante el consejo por el sonido de «golpes, patadas y rebotes de la pelota» golpeando los lados metálicos.

Afirmaron que el MUGA había incumplido las directrices urbanísticas porque estaba situado a pocos metros de la casa más cercana y llevaron al ayuntamiento a los tribunales en 2021.

Inicialmente, un juez dictaminó que los denunciantes eran «hipersensibles al ruido», pero un juez del Tribunal Superior anuló el fallo en noviembre de 2022.

El Consejo Parroquial de Chapel recibió una orden de reducción y se le dieron cuatro meses para resolver el problema del ruido cerrando el MUGA o instalándolo más lejos de las casas.

Se ha contactado al municipio para solicitar comentarios.

La instalación deportiva será demolida tras una batalla legal de cinco años

En su sitio web declararon anteriormente: “Tras una reciente audiencia judicial, el consejo parroquial tomó la difícil decisión de retirar el MUGA del War Memorial Park.

“Esta decisión no se tomó a la ligera y compartimos la decepción que sienten muchos en la comunidad.

«Sin embargo, creemos que lo más sensato es reducir el ruido y resolver un proceso legal de cinco años, evitando así mayores costos legales».