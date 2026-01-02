Los próximos partidos del Manchester City en la Premier League comparados con el Arsenal tras el empate del Sunderland

El Manchester City empató sin goles ante el Sunderland en el partido de la Premier League en el Stadium of Light.

Erling Haaland y Manchester City empataron ante Sunderland (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

Las esperanzas de título de la Premier League del Manchester City sufrieron un duro golpe cuando empataron sin goles contra el Sunderland. El City no logró anotar en el partido contra el club recién ascendido, ya que perdió dos puntos en la carrera por el título.

El equipo de Pep Guardiola llegó al partido cinco puntos detrás del Arsenal en la Premier League después de que los Gunners lograran una victoria por 4-1 sobre el Aston Villa a principios de esta semana, y ahora están cuatro puntos detrás después de su empate con el Sunderland.

Al City le anularon un gol a través de Bernardo Silva en la primera parte por fuera de juego en el Estadio de la Luz.

Guardiola y compañía también tuvieron que lidiar con posibles lesiones durante el partido, con Nico González sustituido en el descanso y Savinho sustituido por Jeremy Doku poco después por una presunta lesión.

El City ahora se preparará para la próxima serie de partidos, que incluirán muchos más partidos de la Premier League antes de finales de enero.

LEER MÁS : Enzo Maresca mantuvo conversaciones con el Manchester City antes de la salida del ChelseaLEER MÁS : El ex entrenador del Manchester City se hará cargo del Chelsea mientras surge un plan tras la marcha de Enzo Maresca

Aquí, Manchester Evening News echa un vistazo al próximo calendario de la Premier League del City, en comparación con sus rivales por el título…

Próximos partidos de la Premier League del Manchester City

Chelsea (H) – 4 de enero

Brighton (H) – 7 de enero

Man Utd (A) – 17 de enero

Lobos (H) – 24 de enero

Tottenham Hotspur (A) – 1 de febrero

Próximos partidos de la Premier League del Arsenal

Bournemouth (A) – 3 de enero

Liverpool (H) – 8 de enero

Bosque de Nottingham (A) – 17 de enero

Manchester United (H) – 25 de enero

Leeds United (A) – 31 de enero

Próximos partidos de la Premier League del Aston Villa

Bosque de Nottingham (H) – 3 de enero

Palacio de Cristal (A) – 7 de enero

Everton (H) – 18 de enero

Newcastle United (A) – 25 de enero

Brentford (H) – 1 de febrero

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Haga clic aquí para obtener las principales noticias del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify y Apple Podcasts, pero también puedes verlos en YouTube.