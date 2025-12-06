Los próximos partidos del Man City en la Premier League comparados con el Arsenal y sus rivales tras la victoria del Sunderland

Manchester City logró una victoria por 3-0 sobre Sunderland en la Premier League para reducir la brecha con el líder Arsenal.

Ruben Dias celebra la victoria del Manchester City sobre el Sunderland (Imagen: Martin Rickett/PA Wire)

El Manchester City acortó distancias con el líder Arsenal gracias a la victoria sobre el Sunderland en la Premier League. El City logró una victoria por 3-0 sobre los Black Cats en el Etihad Stadium mientras capitalizaban los puntos perdidos por el Arsenal ese mismo día.

Ruben Dias y Josko Gvardiol le dieron al City una ventaja de dos goles en la primera mitad mientras el equipo de Pep Guardiola lograba cómodos triunfos contra el Sunderland el sábado por la tarde, con Phil Foden anotando el marcador en la segunda mitad. Más temprano ese mismo día, el Arsenal sufrió solo su segunda derrota de la temporada al perder 2-1 en Aston Villa.

Los resultados del sábado dejan al City en segundo lugar y a dos puntos del líder Arsenal en la tabla, con 15 partidos jugados hasta el momento.

Aquí, Manchester Evening News echa un vistazo a la próxima racha de partidos del City en la Premier League, en comparación con algunos de sus rivales por el título.

Los próximos cinco partidos del Manchester City en la Premier League

Palacio de Cristal (A) – 14 de diciembre

West Ham (H) – 20 de diciembre

Bosque de Nottingham (A) – 27 de diciembre

Sunderland (A) – 1 de enero

Chelsea (H) – 4 de enero

Los próximos cinco partidos del Arsenal en la Premier League

Lobos (H) – 13 de diciembre

Everton (A) – 20 de diciembre

Brighton (H) – 27 de diciembre

Aston Villa (H) – 30 de diciembre

Bournemouth (A) – 3 de enero

Los próximos cinco partidos del Chelsea en la Premier League

Everton (H) – 13 de diciembre

Newcastle United (A) – 20 de diciembre

Aston Villa (H) – 27 de diciembre

Bournemouth (H) – 30 de diciembre

Manchester City (A) – 4 de enero

Los próximos cinco partidos del Aston Villa en la Premier League

West Ham (A) – 14 de diciembre

Man United (H) – 21 de diciembre

Chelsea (A) – 27 de diciembre

Arsenal (A) – 30 de diciembre

Bosque de Nottingham (H) – 3 de enero

