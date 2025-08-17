Los próximos partidos de la Premier League de Man City en comparación con Liverpool y Arsenal después de que Wolves había ganado

Manchester City comenzó su temporada de la Premier League con una extensa victoria por 4-0 sobre Wolves.

Erling Haaland anotó dos veces para Man City durante su victoria por 4-0 contra Wolves. (Imagen: Michael Regan/Getty Images)

Manchester City comenzó su campaña de la Premier League con estilo con una victoria convincente sobre los lobos en Molineux.

City reclamó una victoria por 4-0 sobre Wolves, con un doble de Erling Haaland apoyado por goles de Tijjani Reijnders y Rayan Cherki, quienes hicieron su debut en la Premier League para el equipo Pep Guardiola. City respondió después de que los rivales del título Liverpool vencieron a Bournemouth el viernes, mientras que el Arsenal competirá contra el Manchester United el domingo.

El equipo de Guardiola ahora mirará hacia su próximo partido de la Premier League, para que se encuentren con el Tottenham Hotspur en el estadio Etihad. Esta vez City esperará un resultado considerablemente mejorado después de perder 4-0 en el accesorio correspondiente la temporada pasada.

Aquí, Las noticias de la tarde de Manchester Mira los próximos partidos de la Premier League de la Ciudad en comparación con algunos de sus posibles rivales de título.

Los siguientes cinco juegos de Man City

Tottenham Hotspur (H) – 23 de agosto a las 12.30 pm – Premier League

Brighton (a) – 31 de agosto a las 2 p.m. – Premier League

Manchester United (H) – 14 de septiembre a las 4.30 pm – Premier League

Arsenal (a) – 21 de septiembre a las 4.30 pm – Premier League

Burnley (H) – 27 de septiembre a las 3 p.m. – Premier League

Los siguientes cinco partidos de Liverpool

Newcastle United (a) – 25 de agosto a las 8 p.m. – Premier League

Arsenal (H) – 31 de agosto a las 4.30 pm – Premier League

Burnley (a) – 14 de septiembre a las 2 p.m. – Premier League

Everton (H) – 20 de septiembre a las 12.30 pm – Premier League

Crystal Palace (a) – 27 de septiembre a las 3 p.m. – Premier League

Los próximos cinco juegos del Arsenal

Manchester United (a) – 17 de agosto a las 4.30 pm – Premier League

Leeds United (H) – 23 de agosto a las 5.30 p.m. – Premier League

Liverpool (a) – 31 de agosto a las 4.30 pm – Premier League

Nottingham Forest (H) – 13 de septiembre a las 12.30 pm – Premier League

Manchester City (H) – 21 de septiembre a las 4.30 pm – Premier League

