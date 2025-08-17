Los próximos partidos de la Premier League de Man City en comparación con Liverpool y Arsenal después de que Wolves había ganado

Manchester City comenzó su temporada de la Premier League con una extensa victoria por 4-0 sobre Wolves.
Manchester City comenzó su campaña de la Premier League con estilo con una victoria convincente sobre los lobos en Molineux.
City reclamó una victoria por 4-0 sobre Wolves, con un doble de Erling Haaland apoyado por goles de Tijjani Reijnders y Rayan Cherki, quienes hicieron su debut en la Premier League para el equipo Pep Guardiola. City respondió después de que los rivales del título Liverpool vencieron a Bournemouth el viernes, mientras que el Arsenal competirá contra el Manchester United el domingo.
El equipo de Guardiola ahora mirará hacia su próximo partido de la Premier League, para que se encuentren con el Tottenham Hotspur en el estadio Etihad. Esta vez City esperará un resultado considerablemente mejorado después de perder 4-0 en el accesorio correspondiente la temporada pasada.
Los siguientes cinco juegos de Man City
Los siguientes cinco juegos de Man City
Tottenham Hotspur (H) – 23 de agosto a las 12.30 pm – Premier League
Brighton (a) – 31 de agosto a las 2 p.m. – Premier League
Manchester United (H) – 14 de septiembre a las 4.30 pm – Premier League
Arsenal (a) – 21 de septiembre a las 4.30 pm – Premier League
Burnley (H) – 27 de septiembre a las 3 p.m. – Premier League
Los siguientes cinco partidos de Liverpool
Newcastle United (a) – 25 de agosto a las 8 p.m. – Premier League
Arsenal (H) – 31 de agosto a las 4.30 pm – Premier League
Burnley (a) – 14 de septiembre a las 2 p.m. – Premier League
Everton (H) – 20 de septiembre a las 12.30 pm – Premier League
Crystal Palace (a) – 27 de septiembre a las 3 p.m. – Premier League
Los próximos cinco juegos del Arsenal
Manchester United (a) – 17 de agosto a las 4.30 pm – Premier League
Leeds United (H) – 23 de agosto a las 5.30 p.m. – Premier League
Liverpool (a) – 31 de agosto a las 4.30 pm – Premier League
Nottingham Forest (H) – 13 de septiembre a las 12.30 pm – Premier League
Manchester City (H) – 21 de septiembre a las 4.30 pm – Premier League
