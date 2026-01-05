Los próximos cinco partidos del Manchester United, según confirmó el sustituto de Rubén Amorim

Rubén Amorim ha sido relevado de sus funciones tras apenas 14 meses al frente del Manchester United. Su dimisión se produce menos de 24 horas después de que celebrara una explosiva conferencia de prensa.

El Manchester United se enfrentará al Burnley en el primer partido tras la destitución de Rubén Amorim (Imagen: (Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images))

El Manchester United ha despedido a Rubén Amorim. En un comunicado difundido el lunes por la mañana, el club de Old Trafford confirmó que el portugués, que asumió el cargo en noviembre de 2024, ha dimitido de su cargo con efecto inmediato.

El comunicado también confirma que Darren Fletcher dirigirá el partido de la Premier League del miércoles contra el Manchester United. Burnley. El United llega a Turf Moor sexto en la máxima categoría después de un empate 1-1 con el Leeds United ayer por la tarde.

Tras el partido contra los Clarets, los ‘reds’ se tomarán un descanso en la Premier League si son bienvenidos Brighton y Hove Albion El domingo visitará Old Trafford en la Copa FA.

El United se enfrenta entonces ciudad de manchester en Old Trafford seis días después antes de viajar a la capital para grabarlo Arsenal en el Emirates Stadium el domingo 25 de enero.

Luego, los Rojos comienzan febrero con un partido en casa contra Fulham. Después del empate 1-1 del United contra el Leeds el domingo, Amorim dio una explosiva rueda de prensa en la que hizo varios comentarios.

Insistió en que él es el entrenador y no el entrenador del United, y desafió a su director deportivo y al departamento de ojeadores a «hacer su trabajo».

Amorim también insinuó que podría irse cuando su contrato actual expire dentro de 18 meses, si no es despedido antes.

Dijo: “Chicos, para detener eso, y me di cuenta de que están informados selectivamente sobre todo, vine aquí para ser el entrenador del Manchester United, no para ser el entrenador del Manchester United.

«Eso está claro. Sé que mi nombre no es Tuchel, no es Conte, no es Mourinho, pero soy el entrenador del Manchester United».

«Esto continuará durante 18 meses, o cuando la junta decida cambiar. Ese era mi punto. Eso es con lo que quiero terminar. No voy a parar. Haré mi trabajo hasta que otro hombre venga aquí para reemplazarme».

Rubén Amorim tras su último partido como entrenador del Manchester United (Imagen: 2026 Getty Images)

Antes de agregar: “Sólo quiero decir que voy a ser el entrenador de este equipo, no sólo el entrenador.

«Lo fui muy claro. Y estará listo en dieciocho meses. Y luego todos seguirán adelante. Ese fue el acuerdo. Ese es mi trabajo, no ser entrenador».

“Si la gente no puede lidiar con los Gary Neville y las críticas por todo, entonces tenemos que cambiar el club.

«Cada departamento, el departamento de ojeadores, el director deportivo, tiene que hacer su trabajo. Yo haré el mío durante 18 meses y luego seguiremos adelante».