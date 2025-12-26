Los próximos cinco partidos del Manchester City en comparación con el Arsenal y el Aston Villa en la carrera por el título de la Premier League

Manchester City, Arsenal y Aston Villa lideran la carrera por el título de la Premier League esta temporada.

Pep Guardiola y Mikel Arteta se abrazan tras el encuentro del Manchester City con el Arsenal (Imagen: Visionhaus/Getty Images)

Manchester City y Arsenal están separados por solo dos puntos a medida que diciembre llega a su fin y 2026 comienza a parecer grande para ambos clubes. En un momento dado, parecía que los Gunners ganarían este maratón a medio galope después de su impresionante comienzo de temporada.

Sin embargo, las lesiones del equipo de Mikel Arteta los están descarrilando un poco y las victorias empiezan a ser mucho más difíciles. En cuanto al City, aunque está luchando contra las lesiones, está empezando a cambiar de marcha y tiene al Arsenal firmemente en la mira.

Los dos clubes parecen competir por el título esta temporada, aunque el Aston Villa tendrá algo que decir al respecto. El equipo de Unai Emery derrotó recientemente al Arsenal y actualmente está a sólo un punto del City y no será subestimado.

HOMBRE Deportes Hemos analizado cómo se comparan los próximos cinco partidos de la Premier League para los aspirantes al título.

Los próximos cinco partidos del City

Bosque de Nottingham (A) – 27 de diciembre

Sunderland (A) – Día de Año Nuevo

Chelsea (H) – 4 de enero

Brighton (H) – 7 de enero

Manchester United (A) – 17 de enero

El veredicto de MEN Sport: El viejo cliché es que no hay partidos fáciles en la Premier League y así lo demuestran los próximos cinco partidos para los Blues. Por supuesto, los enfrentamientos con Chelsea y United se destacan como juegos difíciles, pero Sean Dyche logró que Forest jugara bien después del fracaso del experimento de Ange Postecoglou. El Sunderland no es fácil, mientras que el Brighton nunca es fácil. Esta será una gran prueba para la racha ganadora de los Blues.

Los próximos cinco partidos del Arsenal

Brighton (H) – 27 de diciembre

Aston Villa (H) – 30 de diciembre

Bournemouth (A) – 3 de enero

Liverpool (H) – 8 de enero

Bosque de Nottingham (A) – 17 de enero

El veredicto de MEN Sport: Mencionamos la racha del City, pero la del Arsenal no es mucho más fácil. Al igual que los Blues, se enfrentan al Brighton en casa y al Forest fuera, dos desafíos difíciles. Ese partido en casa contra Villa será enorme para el Arsenal porque si lo ganan podrán darse una gran inyección de confianza. Bournemouth será una dura prueba, mientras que nunca se debe subestimar al Liverpool, por lo que este partido pondrá a prueba al mermado plantel de los Gunners.

Los próximos cinco partidos del Aston Villa

Chelsea (A) – 27 de diciembre

Arsenal (A) – 30 de diciembre

Bosque de Nottingham (H) – 3 de enero

Palacio de Cristal (A) – 7 de enero

Everton (H) – 18 de enero

HOMBRES Veredicto deportivo: Si Villa logra sobrevivir a los viajes a Chelsea y Arsenal antes del día de Año Nuevo, Emery probablemente sentirá que su equipo está en esta carrera por el título. Ése es el partido más duro antes de Navidad que Villa podría haber pedido. Después de eso, Villa tiene una serie de tres partidos que esperan que arroje nueve puntos. Palace es una prueba, pero parece que su equipo está empezando a luchar contra las exigencias de Europa, por lo que Villa llegará al partido con confianza.