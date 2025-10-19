Los próximos cinco partidos del Man United en comparación con sus rivales de la Premier League, mientras Ruben Amorim echa un vistazo a los cuatro primeros

El Manchester United ahora tiene la oportunidad de ganar impulso antes del parón internacional de noviembre tras su victoria sobre el Liverpool en Anfield.

Ruben Amorim finalmente ganó partidos consecutivos como técnico del United (Imagen: Foto de Carl Recine/Getty Images)

El Manchester United buscará continuar donde lo dejó cuando se enfrente a Brighton. Después de vencer al Liverpool en Anfield el domingo por la noche, el equipo de Ruben Amorim centrará su atención en el partido del próximo fin de semana contra los Seagulls.

El United recibirá al Brighton en Old Trafford el sábado por la tarde, donde intentará ascender en la Premier League. Después de vencer a los actuales campeones, los Rojos ahora ocupan el noveno lugar y están a solo dos puntos de los cuatro primeros.

Con el viento a favor, quieren aprovechar las victorias consecutivas. Así que dicho esto, el Noticias de la noche de Manchester ha echado un vistazo a los próximos partidos del United y cómo se comparan con sus rivales.

Brighton (H) – Premier League – Sábado 25 de octubre

El United tiene aproximadamente una semana para recargar pilas antes de enfrentarse al Brighton en Old Trafford. Amorim estará ansioso por aprovechar el impulso y extender la racha ganadora de los Rojos.

Nottingham Forest (A) – Premier League – Sábado 1 de noviembre

El United estará atento a la búsqueda de Evangelos Marinakis de un nuevo entrenador en jefe después de que el propietario del Forest decidiera despedir a Ange Postecoglou. Amorim buscará aumentar la miseria en el City Ground, pero es probable que esta vez el equipo de East Midlands nombre a un jefe mucho más conservador.

Tottenham Hotspur (A) – Premier League – Sábado,

Los Lilywhites han ganado sólo tres de sus últimos 18 partidos de la Premier League en casa, empatando cuatro y perdiendo 11. Desde el inicio de la temporada pasada, el Tottenham ha perdido más puntos que cualquier otro equipo al ganar posiciones en la máxima categoría inglesa (19), por lo que al United seguramente le agradarán sus posibilidades.

Everton (H) – Premier League – lunes 24 de noviembre

El primer partido después de un parón internacional siempre es como una cáscara de plátano. Dicho esto, el Everton no vence al United en Old Trafford desde diciembre de 2013, cuando ganó 1-0 gracias a un gol tardío de Bryan Oviedo.

Crystal Palace (A) – Premier League – domingo 30 de noviembre

Desde que Oliver Glasner tomó el mando, Crystal Palace ha estado fantástico. Afortunadamente para el United, los londinenses del sur están haciendo malabarismos con el fútbol europeo esta temporada, jugando contra Estrasburgo en el este de Francia unos días antes.

Mientras tanto…

Arsenal

Atlético de Madrid (H) – Liga de Campeones – martes 21 de octubre

Crystal Palace (H) – Premier League – Domingo 26 de octubre

Brighton (H) – Copa Carabao – miércoles 29 de octubre

Burnley (A) – Premier League – Sábado 1 de noviembre

Slavia Praga (A) – Liga de Campeones – martes 4 de noviembre

ciudad de manchester

Villarreal (A) – Liga de Campeones – martes 21 de octubre

Aston Villa (A) – Premier League – Domingo 26 de octubre

Swansea City (A) – Copa Carabao – miércoles 29 de octubre

Bournemouth (H) – Premier League – Sábado 1 de noviembre

Borussia Dortmund (A) – Liga de Campeones – miércoles 5 de noviembre

Liverpool

Eintracht Frankfurt (A) – Liga de Campeones – miércoles 22 de octubre

Brentford (A) – Premier League – Sábado 25 de octubre

Crystal Palace (H) – Copa Carabao – Miércoles 29 de octubre

Aston Villa (H) – Premier League – Sábado 1 de noviembre

Real Madrid (H) – Liga de Campeones – martes 4 de noviembre

Chelsea

Ajax (H) – Liga de Campeones – miércoles 22 de octubre

Sunderland (H) – Premier League – Sábado 25 de octubre

Lobos (A) – Copa Carabao – Miércoles 29 de octubre

Tottenham Hotspur (A) – Premier League – Sábado 1 de noviembre

Qarabag (A) – Liga de Campeones – miércoles 5 de noviembre

Tottenham Hotspur

Mónaco (A) – Liga de Campeones – miércoles 22 de octubre

Everton (A) – Premier League – Domingo 26 de octubre

Newcastle United (A) – Copa Carabao – miércoles 29 de octubre

Chelsea (H) – Premier League – Sábado 1 de noviembre

Copenhague (H) – Liga de Campeones – martes 4 de noviembre