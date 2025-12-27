Los próximos cinco partidos del Man United en comparación con los rivales del Liverpool y la Premier League después de la victoria del Newcastle

El Manchester United logró una victoria por 1-0 sobre el Newcastle United en la Premier League en Old Trafford el Boxing Day.

Patrick Dorgu marcó el gol de la victoria del Manchester United ante el Newcastle United (Imagen: Zohaib Alam – MUFC/Manchester United vía Getty Images)

El Manchester United volvió a la forma para asegurar una victoria contra el Newcastle United. Los Rojos lograron una victoria por 1-0 sobre los Magpies en el partido de la Premier League en Old Trafford el Boxing Day.

Patrick Dorgu marcó el único gol del partido, que fue suficiente para asegurar los tres puntos para el equipo de Ruben Amorim en el partido festivo y recuperarse de la derrota ante el Aston Villa en el partido anterior.

La victoria llevó a los Rojos al quinto lugar en la Premier League antes de que el resto de los equipos de la máxima categoría se enfrentaran este fin de semana. Ahora están empatados a puntos con el Liverpool y por delante de sus acérrimos rivales por diferencia de goles, con el equipo de Merseyside jugando contra los Wolves el sábado.

El próximo partido de Amorim los verá enfrentarse a los Wolves antes del nuevo año, en el que será su último partido de 2025, y todavía habrá una agenda agitada en las próximas semanas.

Aquí, Manchester Evening News echa un vistazo a su lista de próximos partidos de la Premier League, en comparación con sus rivales.

Los próximos cinco partidos del United en la Premier League

Lobos (H) – 30 de diciembre

Leeds United (A) – 4 de enero

Burnley (A) – 7 de enero

Man City (H) – 17 de enero

Arsenal (A) – 25 de enero

Los próximos cinco partidos del Liverpool en la Premier League

Lobos (H) – Sábado 27 de diciembre

Leeds United (H) – jueves 1 de diciembre

Fulham (A) – 4 de enero

Arsenal (A) – 8 de enero

Burnley (H) – 17 de enero

Los próximos cinco partidos del Chelsea en la Premier League

Aston Villa (H) – 27 de diciembre

Bournemouth (H) – 30 de diciembre

Manchester City (A) – 4 de enero

Fulham (A) – 7 de enero

Brentford (H) – Enero 178

Próximos partidos de la Premier League del Crystal Palace

Tottenham (H) – 28 de diciembre

Fulham (H) – 1 de enero

Newcastle United (A) – 4 de enero

Aston Villa (H) – 7 de enero

Sunderland (A) – 17 de enero

Próximos partidos de la Premier League del Aston Villa

Chelsea (A) – 27 de diciembre

Arsenal (A) – 30 de diciembre

Bosque de Nottingham (H) – 3 de enero

Palacio de Cristal (A) – 7 de enero

Everton (H) – 18 de enero

