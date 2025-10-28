Los próximos cinco partidos del Man United en comparación con Arsenal, Liverpool y Man City después de Brighton

El Manchester United buscará continuar con el excelente impulso que ha construido en los últimos partidos mientras espera regresar a Europa con Ruben Amorim.

El Manchester United está en buena forma con Rubén Amorim (Imagen: Getty)

El Manchester United está en buena forma con Rubén Amorim después de registrar una tercera victoria consecutiva el sábado.

El equipo de Ruben Amorim derrotó al Brighton & Hove Albion por 4-2 en Old Trafford para registrar su primera victoria en casa sobre los Seagulls desde febrero de 2022. La victoria sobre el equipo de Fabian Hurzeler llevó al United a los lugares europeos después de victorias anteriores sobre Liverpool y Sunderland.

Los Rojos finalmente están mejorando con Amorim y su ausencia en Europa significa que tienen una semana completa para prepararse para la mayoría de sus partidos esta temporada. El récord del United hasta ahora en la temporada 2024/25 en todas las competiciones es de cinco victorias, un empate y cuatro derrotas sin partidos fuera de la Premier League para los hombres de Amorim hasta que jueguen la tercera ronda de la Copa FA en enero.

El United volverá a la acción el sábado por la tarde en Nottingham Forest. A continuación encontrará un resumen de los próximos cinco partidos de liga del equipo Amorim y los equipos que lo rodean en la primera división.

manchester unido

Nottingham Forest (fuera) – 1 de noviembre

Tottenham Hotspur (A) – 8 de noviembre

Everton (en casa) – 24 de noviembre

Palacio de Cristal (A) – 30 de noviembre

West Ham United (H) – 4 de diciembre

Arsenal

Burnley (A) – 1 de noviembre

Sunderland (A) – 8 de noviembre

Tottenham (H) – 23 de noviembre

Chelsea (A) – 30 de noviembre

Brentford (H) – 3 de diciembre

Liverpool

Aston Villa (H) – 1 de noviembre

Manchester City (A) – 9 de noviembre

Bosque de Nottingham (H) – 22 de noviembre

West Ham (A) – 30 de noviembre

Sunderland (H) – 3 de diciembre

ciudad de manchester

Bournemouth (H) – 2 de noviembre

Liverpool (H) – 9 de noviembre

Newcastle (A) – 22 de noviembre

Leeds (H) – 29 de noviembre

Fulham (A) – 2 de diciembre

Cuando se le preguntó qué tan importante fue la victoria del sábado sobre Brighton, Amorim dijo: «Fue muy importante, también la actuación, tuvimos que jugar diferentes partidos en diferentes momentos del juego.

«Y creo que los jugadores entendieron muy bien lo que tenían que hacer en cada momento. Tuvimos que sufrir un poco al final. No sería el Manchester United sin un poco de sufrimiento, pero merecíamos la victoria contra un muy buen equipo, un equipo al que es difícil presionar, pero lo hicimos muy bien».

“Creo que ellos [the players] Tengo más confianza en mí mismo, el mejor partido que hemos jugado esta temporada fue contra el Arsenal. Pero si tienes confianza en ti mismo, tienes una mentalidad diferente, lo que te ayuda a ganar partidos. Eso es lo que siento ahora. Somos un poco más libres. La semana pasada tuvimos un poco más de suerte».

