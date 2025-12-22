Los próximos cinco partidos del Man United comparados con Liverpool y Chelsea tras perder ante Aston Villa

necesito saber
Aston Villa derrotó al Manchester United en Villa Park y dejó al equipo de Rubén Amorim en el séptimo lugar de la Premier League antes de recibir al Newcastle United en Old Trafford.
Todo lo que necesitas saber sobre los próximos cinco partidos del Manchester United y sus rivales tras la derrota por 2-1 ante el Aston Villa…
- Newcastle siguiente: El equipo de Ruben Amorim regresa a la acción el Boxing Day contra el Newcastle United en Old Trafford antes de recibir al Wolverhampton Wanderers el 30 de diciembre.
- Horario de Año Nuevo: Enero comienza con un viaje a través de los Peninos para jugar contra el Leeds United el día 4, antes de que Burnley también los reciba tres días después. El próximo United recibirá al Brighton & Hove Albion en la tercera ronda de la Copa FA antes de que la competencia se reanude con el segundo derbi de Manchester de la temporada cuando el City visite Old Trafford.
- Reloj del Liverpool: Los Rojos recibirán a continuación a los Wolves antes de recibir al Leeds en Anfield el día de Año Nuevo.
- Desafío de Londres de Slot: El Liverpool se enfrentará al Fulham en su primer partido fuera de casa de 2026 y luego al Arsenal cuatro días después. Luego, en la tercera ronda de la Copa FA, reciben al Barnsley, antes de que la liga se reanude con la visita del Burnley.
- El Chelsea se enfrenta al Villa: Los Blues comienzan un calendario festivo exigente recibiendo al Aston Villa el 27 de diciembre y recibiendo al Bournemouth en Stamford Bridge tres días después.
- Desafío de Año Nuevo: 2026 comienza con una visita al City el 4 de enero, antes de enfrentarse al rival local Fulham tres días después. Este es el primero de tres clubes londinenses con los que juegan, que viajan a través de la capital para enfrentarse al Charlton Athletic en el fin de semana de tercera ronda de la Copa FA el 10 de enero, antes de recibir al Brentford en la competición una semana después.
- Reloj del Sunderland: Los Black Cats cierran los partidos de este año contra el Leeds el 28 de diciembre y luego dan la bienvenida al City el día de Año Nuevo. Luego visitarán al Tottenham Hotspur el 4 de enero antes de dirigirse a Brentford tres días después.
- Foto de la Premier League: Al perder ante Villa, el United es séptimo en la tabla con 26 puntos. Ese total es uno para cada uno en Sunderland, pero tres para cada uno en Chelsea y Liverpool.