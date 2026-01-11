Los próximos cinco partidos del Man United comparados con Liverpool y Chelsea tras la derrota en Brighton

El Manchester United fue derrotado 2-1 por Brighton en la Copa FA el domingo y ahora solo le quedan partidos de la Premier League por jugar esta temporada.
El Manchester United ahora sólo tiene la Premier League en la que concentrarse durante el resto de la temporada tras la derrota ante el Brighton. El United cayó derrotado por 2-1 ante los Seagulls en la tercera ronda de la Copa FA el domingo por la noche.
El United anotó a través de Benjamin Sesko, pero Brighton reservó su lugar en la siguiente ronda gracias a los goles de Brajan Gruda y el ex jugador del United Danny Welbeck.
Darren Fletcher estuvo a cargo interino del United para el partido en Old Trafford, y se espera que los Rojos intensifiquen su búsqueda de un reemplazo para Ruben Amorim en los próximos días.
Después de retirarse de todas las competiciones de copa, al United ahora solo le quedan partidos de la Premier League por jugar esta temporada, comenzando con el derbi de Manchester contra el Manchester City el próximo fin de semana.
Aquí, Manchester Evening News echa un vistazo a la próxima lista de partidos del United, en comparación con sus rivales de la Premier League.
Próximos partidos del Man United (32 puntos)
Manchester City (H) – 17 de enero (12:30) – Premier League
Arsenal (A) – 25 de enero (16:30 horas) – Premier League
Fulham (H) – 1 de febrero (14:00 horas) – Premier League
Tottenham (H) – 7 de febrero (12:30) – Premier League
West Ham (A) – 10 de febrero (20.15 h) – Premier League
Próximos partidos del Arsenal (49 puntos)
Chelsea (A) – 14 14 ene (20:00 h) – Semifinal de la Copa Carabao
Nottingham Forest (A) – 17 de enero – Premier League
Inter de Milán (A) – 20 de enero – Liga de Campeones
Man United (H) – 25 de enero – Premier League
Kairat (H) – 28 de enero – Liga de Campeones
Próximos partidos del Manchester City (43 puntos)
Newcastle (A) – 13 de enero (20:00 horas) – Semifinal de la Copa Carabao
Man United (A) – 17 de enero (12:30) – Premier League
Bodo/Glimt (A) – 28 de enero (17:45) – Liga de Campeones
Wolves (H) – 24 de enero (15:00 horas) – Premier League
Galatasaray (H) – 28 de enero – Liga de Campeones
Próximos partidos del Aston Villa (43 puntos)
Everton (H) – 18 de enero (16:30 horas) – Premier League
Fenerbahce (A) – 22 de enero (17:45) – Liga de Campeones
Newcastle (A) – 25 de enero (14:00 horas) – Premier League
RB Salzburgo (H) – 29 de enero (20:00 horas) – Liga de Campeones
Brentford (H) – 1 de febrero – Premier League
Próximos partidos del Liverpool (35 puntos)
Barnsley (H) – 12 de enero (19.45 h) – Copa FA
Burnley (H) – 17 de enero (15:00 horas) – Premier League
Marsella (A) – 21 de enero (20:00 horas) – Liga de Campeones
Bournemouth (A) – 24 de enero (17:30 horas) – Premier League
Qarabag (H) – 28 de enero – Liga de Campeones
Próximos partidos del Chelsea (31 puntos)
Arsenal (H) – 14 de enero (20:00 horas) – Semifinal de la Copa Carabao
Brentford (H) – 17 de enero (15:00 horas) – Premier League
Pafos FC (H) – 21 de enero (20:00 horas) – Liga de Campeones
Crystal Palace (A) – 25 de enero (14:00 horas) – Premier League
Nápoles (A) – 28 de enero – Liga de Campeones
