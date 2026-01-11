Los próximos cinco partidos del Man United comparados con Liverpool y Chelsea tras la derrota en Brighton

El Manchester United fue derrotado 2-1 por Brighton en la Copa FA el domingo y ahora solo le quedan partidos de la Premier League por jugar esta temporada.

Los jugadores del Manchester United en el pitido final tras perder ante el Brighton en la Copa FA (Imagen: Martin Rickett/PA Wire)

El Manchester United ahora sólo tiene la Premier League en la que concentrarse durante el resto de la temporada tras la derrota ante el Brighton. El United cayó derrotado por 2-1 ante los Seagulls en la tercera ronda de la Copa FA el domingo por la noche.

El United anotó a través de Benjamin Sesko, pero Brighton reservó su lugar en la siguiente ronda gracias a los goles de Brajan Gruda y el ex jugador del United Danny Welbeck.

Darren Fletcher estuvo a cargo interino del United para el partido en Old Trafford, y se espera que los Rojos intensifiquen su búsqueda de un reemplazo para Ruben Amorim en los próximos días.

Después de retirarse de todas las competiciones de copa, al United ahora solo le quedan partidos de la Premier League por jugar esta temporada, comenzando con el derbi de Manchester contra el Manchester City el próximo fin de semana.

Aquí, Manchester Evening News echa un vistazo a la próxima lista de partidos del United, en comparación con sus rivales de la Premier League.

Próximos partidos del Man United (32 puntos)

Manchester City (H) – 17 de enero (12:30) – Premier League

Arsenal (A) – 25 de enero (16:30 horas) – Premier League

Fulham (H) – 1 de febrero (14:00 horas) – Premier League

Tottenham (H) – 7 de febrero (12:30) – Premier League

West Ham (A) – 10 de febrero (20.15 h) – Premier League

Próximos partidos del Arsenal (49 puntos)

Chelsea (A) – 14 14 ene (20:00 h) – Semifinal de la Copa Carabao

Nottingham Forest (A) – 17 de enero – Premier League

Inter de Milán (A) – 20 de enero – Liga de Campeones

Man United (H) – 25 de enero – Premier League

Kairat (H) – 28 de enero – Liga de Campeones

Próximos partidos del Manchester City (43 puntos)

Newcastle (A) – 13 de enero (20:00 horas) – Semifinal de la Copa Carabao

Man United (A) – 17 de enero (12:30) – Premier League

Bodo/Glimt (A) – 28 de enero (17:45) – Liga de Campeones

Wolves (H) – 24 de enero (15:00 horas) – Premier League

Galatasaray (H) – 28 de enero – Liga de Campeones

Próximos partidos del Aston Villa (43 puntos)

Everton (H) – 18 de enero (16:30 horas) – Premier League

Fenerbahce (A) – 22 de enero (17:45) – Liga de Campeones

Newcastle (A) – 25 de enero (14:00 horas) – Premier League

RB Salzburgo (H) – 29 de enero (20:00 horas) – Liga de Campeones

Brentford (H) – 1 de febrero – Premier League

Próximos partidos del Liverpool (35 puntos)

Barnsley (H) – 12 de enero (19.45 h) – Copa FA

Burnley (H) – 17 de enero (15:00 horas) – Premier League

Marsella (A) – 21 de enero (20:00 horas) – Liga de Campeones

Bournemouth (A) – 24 de enero (17:30 horas) – Premier League

Qarabag (H) – 28 de enero – Liga de Campeones

Próximos partidos del Chelsea (31 puntos)

Arsenal (H) – 14 de enero (20:00 horas) – Semifinal de la Copa Carabao

Brentford (H) – 17 de enero (15:00 horas) – Premier League

Pafos FC (H) – 21 de enero (20:00 horas) – Liga de Campeones

Crystal Palace (A) – 25 de enero (14:00 horas) – Premier League

Nápoles (A) – 28 de enero – Liga de Campeones

