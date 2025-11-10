Los próximos cinco partidos del Man City en comparación con sus rivales por el título de la Premier League después de vencer al Liverpool

Cómo se comparan los próximos partidos de la Premier League del Manchester City con los de sus rivales por el título después de que los hombres de Pep Guardiola consiguieran otros tres puntos contra el Liverpool el domingo

El Manchester City coronó 11 días impresionantes con una enorme victoria por 3-0 sobre el Liverpool para colocarse a sólo cuatro puntos del líder de la Premier League, el Arsenal.

Erling Haaland continuó su notable racha goleadora con su gol número 14 en la liga de la temporada después de fallar un penalti al principio de la primera mitad. El esfuerzo desviado de Nico González duplicó la ventaja del City antes de que Jeremy Doku anotara uno.

Significa que desde la derrota por 1-0 ante el Aston Villa, el City ha eliminado al Swansea City, al AFC Bournemouth, al Borussia Dortmund y al Liverpool. Con el último parón internacional de la temporada a la vuelta de la esquina, el City busca terminar 2025 en lo más alto con el regreso del fútbol nacional.

Los hombres de Pep Guardiola jugaron tres partidos a finales de mes, seguidos de un duro viaje a Newcastle. Luego se enfrentarán a Leeds, Fulham y Sunderland en la liga, antes de un duro viaje al Real Madrid en la Liga de Campeones.

Arsenal – 1º (25 puntos)

Tottenham (H) – domingo 23 de noviembre (16:30 h)

Bayern Múnich (H) – Miércoles 26 de noviembre (20:00 horas) – Liga de Campeones

Chelsea (A) – domingo, 30 de noviembre (16:30)

Brentford (A) – Miércoles 3 de diciembre (19.30 h)

Aston Villa (A) – Sábado 6 de diciembre (12:30 h)

Man City – 2º (22 puntos)

Newcastle (A) – Sábado 22 de noviembre (17.30 h)

Bayer Leverkusen (H) – Martes 25 de noviembre (20:00 horas) – Liga de Campeones

Leeds United (H) – Sábado 29 de noviembre (15:00 horas)

Fulham (A) – Martes 2 de diciembre (19.30 h)

Sunderland (H) – Sábado 6 de diciembre (12:00)

Chelsea – 3º (20 puntos)

Burnley (A) – Sábado 22 de noviembre (12:30 h)

Barcelona (H) – martes 25 nov (20:00 h)

Arsenal (H) – domingo 30 de noviembre (16:30)

Leeds (A) – Miércoles 3 de diciembre (20.15 h)

Bournemouth (A) – Sábado 6 de diciembre (15:00 horas)

Sunderland – 4º (19 agujas)

Fulham (A) – Sábado 22 de noviembre (15:00 horas)

Bournemouth (H) – Sábado 29 de noviembre (15:00 horas)

Liverpool (A) – miércoles 3 de diciembre (20:15)

Man City (A) – Sábado 6 diciembre (12:00)

Newcastle (H) – domingo 14 de diciembre (14:00)

Tottenham – 5º (18 puntos)

Arsenal (A) – domingo, 23 de noviembre (16:30)

PSG (A) – Miércoles 26 de noviembre (20:00 horas) – Liga de Campeones

Fulham (H) – Sábado 29 de noviembre (20:00 h)

Newcastle (A) – Martes 2 de diciembre (20:15 horas)

Brentford (H) – Sábado 6 de diciembre (15:00 horas)

