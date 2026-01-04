Los próximos cinco partidos del Man City en comparación con sus rivales por el título, Arsenal y Aston Villa, después del empate del Chelsea

El Manchester City estuvo cerca de presionar al Arsenal antes de que Enzo Fernández salvara un punto tardío para el Chelsea en el tiempo de descuento.

El Manchester City sufrió el empate tardío ante el Chelsea. (Imagen: Getty Images)

El Manchester City sufrió un duro golpe en la carrera por el título de la Premier League cuando Enzo Fernández anotó el empate tardío para el Chelsea. Esto se produjo después de que Tijjani Reijnders le diera la ventaja al City minutos antes del descanso con su quinto gol en la Premier League.

El City también sufrió una lesión cuando Josko Gvardiol tuvo que abandonar al comienzo de la segunda mitad. El defensa fue desafiado e inmediatamente indicó al banquillo que no podía continuar.

El internacional croata recibió tratamiento en el terreno de juego antes de ser ayudado a salir del terreno de juego, entrando en su lugar Abdukodir Khusanov.

El City sigue segundo en la clasificación, seis puntos detrás del líder Arsenal. El equipo de Pep Guardiola intentará hacer que sus partidos en casa cuenten con otra dura prueba contra Brighton el miércoles por la noche.

Mientras tanto, el Arsenal venció al Bournemouth por 3-2 en la costa sur el sábado para mantener su sólida ventaja en la cima.

Dicho esto, Manchester Evening News ha echado un vistazo a los próximos partidos del City y de sus rivales.

Arsenal (1º – 48 puntos)

Liverpool (H) – 8 de enero

Bosque de Nottingham (A) – 17 de enero

Manchester United (H) – 25 de enero

Leeds United (A) – 31 de enero

Sunderland (H) – 7 de febrero

Man City (2º – 42 puntos)

Brighton (H) – 7 de enero

Manchester United (A) – 17 de enero

Lobos (H) – 24 de enero

Tottenham (A) – 1 de febrero

Liverpool (A) – 8 de febrero

Aston Villa (3º – 42 puntos)

Palacio de Cristal (A) – 7 de enero

Everton (H) – 18 de enero

Newcastle United (A) – 25 de enero

Brentford (H) – 1 de febrero

Bournemouth (A) – 7 de febrero

Liverpool (4º – 34 puntos)

Arsenal (A) – 8 de enero

Burnley (H) – 17 de enero

Bournemouth (A) – 24 de enero

Newcastle United (H) – 31 de enero

Manchester City (H) – 8 de febrero

Chelsea (5º – 31 puntos)

Fulham (A) – 7 de enero

Brentford (H) – 17 de enero

Palacio de Cristal (A) – 25 de enero

West Ham (H) – 31 de enero

Lobos (A) – 7 de febrero