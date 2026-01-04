Los próximos cinco partidos del Man City en comparación con sus rivales por el título, Arsenal y Aston Villa, después del empate del Chelsea

El Manchester City estuvo cerca de presionar al Arsenal antes de que Enzo Fernández salvara un punto tardío para el Chelsea en el tiempo de descuento.
El Manchester City sufrió un duro golpe en la carrera por el título de la Premier League cuando Enzo Fernández anotó el empate tardío para el Chelsea. Esto se produjo después de que Tijjani Reijnders le diera la ventaja al City minutos antes del descanso con su quinto gol en la Premier League.
El City también sufrió una lesión cuando Josko Gvardiol tuvo que abandonar al comienzo de la segunda mitad. El defensa fue desafiado e inmediatamente indicó al banquillo que no podía continuar.
El internacional croata recibió tratamiento en el terreno de juego antes de ser ayudado a salir del terreno de juego, entrando en su lugar Abdukodir Khusanov.
El City sigue segundo en la clasificación, seis puntos detrás del líder Arsenal. El equipo de Pep Guardiola intentará hacer que sus partidos en casa cuenten con otra dura prueba contra Brighton el miércoles por la noche.
Mientras tanto, el Arsenal venció al Bournemouth por 3-2 en la costa sur el sábado para mantener su sólida ventaja en la cima.
Dicho esto, Manchester Evening News ha echado un vistazo a los próximos partidos del City y de sus rivales.
Arsenal (1º – 48 puntos)
Liverpool (H) – 8 de enero
Bosque de Nottingham (A) – 17 de enero
Manchester United (H) – 25 de enero
Leeds United (A) – 31 de enero
Sunderland (H) – 7 de febrero
Man City (2º – 42 puntos)
Brighton (H) – 7 de enero
Manchester United (A) – 17 de enero
Lobos (H) – 24 de enero
Tottenham (A) – 1 de febrero
Liverpool (A) – 8 de febrero
Aston Villa (3º – 42 puntos)
Palacio de Cristal (A) – 7 de enero
Everton (H) – 18 de enero
Newcastle United (A) – 25 de enero
Brentford (H) – 1 de febrero
Bournemouth (A) – 7 de febrero
Liverpool (4º – 34 puntos)
Arsenal (A) – 8 de enero
Burnley (H) – 17 de enero
Bournemouth (A) – 24 de enero
Newcastle United (H) – 31 de enero
Manchester City (H) – 8 de febrero
Chelsea (5º – 31 puntos)
Fulham (A) – 7 de enero
Brentford (H) – 17 de enero
Palacio de Cristal (A) – 25 de enero
West Ham (H) – 31 de enero
Lobos (A) – 7 de febrero