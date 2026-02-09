Los próximos cinco partidos del Man City en comparación con el Arsenal y sus rivales por el título después de una dramática victoria sobre el Liverpool

El Manchester City subrayó su título de la Premier League con una dramática victoria sobre el Liverpool.

El Manchester City ganó un partido dramático contra el Liverpool en Anfield. (Imagen: Liverpool FC/Liverpool FC vía Getty Images)

El Manchester City ha vuelto a acortar distancias con el Arsenal en la carrera por el título de la Premier League tras una dramática victoria por 2-1 sobre el Liverpool.

El City llegó a ese partido buscando responder a la victoria del Arsenal por 3-0 sobre el Sunderland el sábado por la tarde. Pero los campeones Liverpool y Anfield se interpusieron en su camino.

Después de una primera parte bastante aburrida, el partido cobró vida en la reanudación. El City se quedó un gol atrás tras el gol de Dominik Szoboszlai en el minuto 74.

Pero en los últimos seis minutos más el tiempo de descuento dieron la vuelta a la situación: Bernardo Silva encontró la red y Erling Haaland no cometió ningún error desde el punto de penalti. Sin embargo, hubo tiempo para más drama.

El City pensó que había puesto el 3-1 con un gol tardío, pero el VAR descartó ese gol. Se determinó que Haaland había cometido una falta sobre Szoboszlai cuando el balón llegó a la red.

Sin embargo, el jugador del Liverpool fue inmediatamente expulsado por tirar de Haaland cuando ya estaba dentro de la portería.

La victoria del City los sitúa a seis puntos del Arsenal. Significa que las próximas semanas podrían ser cruciales en la carrera por el título. He aquí un vistazo a lo que les espera a los tres primeros actuales;

Erling Haaland anotó un penalti tardío para asegurar los tres puntos para Man City vs Liverpool. (Imagen: Carl Recine/Getty Images)

Arsenal (1er lugar, 56 puntos)

vs Brentford (A) – jueves 12 de febrero (8 p.m.)

vs Wigan (H) – domingo 15 de febrero (16.30 h) – Copa FA

vs Wolves (A) – Miércoles 18 de febrero (20:00 horas)

vs Tottenham (A) – Domingo 22 de febrero (16:30 horas)

vs Chelsea (H) – Domingo 1 de marzo (16:30 horas)

El veredicto: El partido más destacado aquí es el Derby del Norte de Londres contra el Tottenham en el Tottenham Hotspur Stadium. Le sigue otro partido difícil contra un Chelsea resurgido en el Emirates Stadium.

Man City (segundo lugar, 50 puntos)

vs Fulham (A) – miércoles 11 de febrero (19:30 horas)

vs Salford City (H) – Sábado 14 de febrero (15:00 horas) – Copa FA

vs Newcastle (H) – Sábado 21 de febrero (20:00 horas)

vs Leeds (A) – Sábado 28 de febrero (17.30 h)

vs Nottingham Forest (H) – miércoles 4 de marzo (19.30 h)

El veredicto: Al menos sobre el papel, el City probablemente tenga la serie más fácil, con partidos contra equipos en la mitad inferior de la tabla.

Aston Villa (3er puesto, 47 puntos)

vs Brighton (H) – miércoles 11 de febrero (19:30)

vs Newcastle (H) – Sábado 14 de febrero (17.45 h) – Copa FA

vs Leeds (H) – Sábado 21 de febrero (19.30 h)

vs Wolves (A) – Viernes 27 de febrero (8 p.m.)

vs Chelsea (H) – miércoles 4 de marzo (19:30)

El veredicto: La forma de Villa en casa podría ser crucial en las próximas semanas, con cuatro de cinco en Villa Park. Si quieren cerrar la brecha, tendrán que aprovecharla al máximo.