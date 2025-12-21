Los próximos cinco partidos del Man City en comparación con el Arsenal y el Aston Villa mientras la campaña por el título realmente comienza

necesito saber
El Manchester City logró CINCO victorias consecutivas en la Premier League cuando el equipo de Pep Guardiola venció al West Ham por 3-0 el sábado para aumentar la presión sobre el líder Arsenal.
Todo lo que necesitas saber sobre los próximos cinco partidos del Manchester City y sus rivales tras la victoria ante el West Ham…
- Ciudad de Manchester: Su próxima serie incluye dos desafiantes partidos fuera de casa, comenzando con Nottingham Forest el 27 de diciembre antes de Sunderland el día de Año Nuevo.
- Entonces: Un partido contra el Chelsea en el Etihad Stadium el 4 de enero será seguido por otro partido en casa, esta vez contra Brighton el 7 de enero. Después de una eliminatoria de la Copa FA contra el Exeter City y un viaje de la Copa Carabao al Newcastle United, el próximo viaje del City al Manchester United será el 17 de enero.
- Arsenal: Los Gunners afrontan una serie de partidos exigentes, con el equipo de Mikel Arteta enfrentando al Crystal Palace en la Copa Carabao el 23 de diciembre, antes de jugar el partido en casa contra Brighton el 27 de diciembre.
- Antes del año nuevo: Luego se enfrentarán a sus rivales por el título, el Aston Villa, en el Emirates Stadium el 30 de diciembre, antes de dirigirse a Bournemouth el 4 de enero y a un partido crucial contra el Liverpool el 7 de enero.
- Astonvilla: Villa se enfrenta quizás a su racha de partidos más difícil, con partidos consecutivos fuera de casa contra sus rivales por el título, el Chelsea, el 27 de diciembre y el Arsenal, el 30 de diciembre a finales de año.
- Pruebas pesadas: Sin embargo, hoy (domingo) reciben al Manchester United en un partido importante en la carrera por el título. Después del Año Nuevo, Villa jugará contra Nottingham Forest el 3 de enero y contra Crystal Palace el 7 de enero.
- Actualización de lesiones: El City tenía que ganar al West Ham el sábado sin Rodri, Mateo Kovacic, John Stones, Jeremy Doku y Oscar Bobb. Al dar una actualización sobre sus jugadores lesionados, Pep Guardiola dijo el viernes: «Tenemos un partido mañana y después tenemos cinco días antes de Nottingham». [Forest]Sunderland. Nottingham, Sunderland, tal vez algunos regresen. Pero (el sábado), no”.
- Imagen del títuloEl City sigue dos puntos detrás del Arsenal en la cima de la Premier League después de que los Gunners respondieran a la victoria de Guardiola sobre el West Ham cuando los hombres de Arteta superaron al Everton para ganar 1-0 el sábado. El Aston Villa, que todavía tiene un partido menos, está a cuatro puntos del City y a seis del Arsenal.