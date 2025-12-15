Los próximos cinco partidos de la Premier League del Man City en comparación con el Arsenal y sus rivales después de una gran victoria

El Manchester City respondió con estilo a la última victoria del Arsenal sobre los Wolves venciendo cómodamente al Crystal Palace por 3-0.
El Manchester City mantuvo la presión sobre el Arsenal en la cima de la Premier League con una victoria por 3-0 sobre el Crystal Palace en Selhurst Park el domingo. Erling Haaland elevó su cuenta de goles a 23 en 22 partidos esta temporada, mientras que Phil Foden continuó con su buena forma goleadora.
Los hombres de Mikel Arteta se adelantaron con cinco puntos el sábado por la noche gracias a una afortunada victoria por 2-1 sobre el Wolverhampton Wanderers, pero el equipo de Pep Guardiola les siguió con otra victoria. Desde la derrota ante el Newcastle a finales de noviembre, el City ha conseguido el máximo de puntos en la Premier League.
Los resultados del fin de semana dejan al City en segundo lugar, un punto por encima del Aston Villa, que también ganó al West Ham United. Aquí, The Manchester Evening News echa un vistazo a los próximos partidos de la Premier League del City, en comparación con algunos de sus rivales por el título.
Los próximos cinco partidos del Manchester City en la Premier League
West Ham (H) – 20 de diciembre
Bosque de Nottingham (A) – 27 de diciembre
Sunderland (A) – 1 de enero
Chelsea (H) – 4 de enero
Brighton (H) – 7 de enero
Los próximos cinco partidos del Arsenal en la Premier League
Everton (A) – 20 de diciembre
Brighton (H) – 27 de diciembre
Aston Villa (H) – 30 de diciembre
Bournemouth (A) – 3 de enero
Liverpool (H) – 8 de enero
Los próximos cinco partidos del Chelsea en la Premier League
Newcastle United (A) – 20 de diciembre
Aston Villa (H) – 27 de diciembre
Bournemouth (H) – 30 de diciembre
Manchester City (A) – 4 de enero
Fulham (A) – 7 de enero
Los próximos cinco partidos de la Premier League del Aston Villa
Man United (H) – 21 de diciembre
Chelsea (A) – 27 de diciembre
Arsenal (A) – 30 de diciembre
Bosque de Nottingham (H) – 3 de enero
Palacio de Cristal (A) – 7 de enero
