Los propietarios de PS5 corren para obtener el pedido de fantasmas o yotei-pre por £ 47 en lugar de £ 70

Ghost of Yotei es el sucesor del espíritu de Tsushima de 2020, que ofrece una nueva historia con un nuevo protagonista en una era completamente diferente de Japón.

El espíritu de Yotei se puede recoger por menos de £ 47 en Argos usando un truco de topcashback. (Imagen: Sony)

Ha pasado un tiempo desde que los propietarios de PlayStation 5 tuvieron una verdadera razón para entusiasmarse con poseer uno, pero eso cambia la próxima semana cuando Sony lanza su próximo título exclusivo de PS5. Espíritu de Yotei Es el sucesor del espíritu de Tsushima de 2020 y ofrece una nueva historia con un nuevo protagonista en una era completamente diferente de Japón.

Mientras Tsushima se completó en la isla de su homónimo en el año 1214, Yotei salta una cantidad considerable por delante y lleva a los jugadores a la región EZO de Japón en 1603. Los jugadores tomarán el control del protagonista ATSU, que está en el juego para llevar a los seis líderes de Yotei que matan a su familia al comienzo del juego.

Al igual que Tsushima, Espíritu de Yotei Se inclina fuertemente en su sistema de combate cuerpo a cuerpo con cinco armas diferentes para elegir. Una nueva innovación para este juego es la posibilidad de desarmar enemigos y recoger sus armas, para abrir varios caminos nuevos de enfoque durante los escenarios de combate.

El desarrollador Sucker Punch ha creado nuevamente un impresionante mundo abierto que puede explorar a los jugadores libremente a caballo. El modo de foto regresa, lo que permite a los jugadores aprovechar su lado creativo y alcanzar un lugar de fotografía virtual.

Espíritu de Yotei se lanza a un precio de £ 69.99 cuando se compra digitalmente en la tienda PlayStation, pero hay una manera de obtenerlo mucho más barato para aquellos que eligen recoger una copia física. Argos vende el juego por £ 62.99 y una oferta de Topcashback ¿Pueden otras £ 15 del precio de venta correcto?

Jugadores que hacen Una nueva cuenta de topcashback El uso de nuestro enlace único se recompensa con un bono de registro de £ 15. Eso absorbe efectivamente el precio del juego a £ 47.17 tan pronto como el dinero trajo su camino de regreso a su cuenta.

Espíritu de Yotei (PS5) £ 69.99 £ 47.17 Argos | Topcashback Compre ahora en Argos | Topcashback Tome Ghost o Yotei para la PS5 por £ 23 menos de lo normal en Argos y Topcashback.

Hay muchos otros juegos que pueden beneficiarse de esto Topcashback Descuento también. Battlefield 6 es nuevamente un gran lanzamiento en octubre que se puede obtener por £ 44.21 cuando se compra con TopCashback de Argos.

Para un juego menor centrado, Borderlands 4 Es otro gran tirador que fue lanzado a principios de este mes. Se puede recoger en Argos por £ 44.21 usando Topcashback .

No hay revisiones de Espíritu de Yotei Solo porque todavía tiene que lanzarse el 2 de octubre de 2025. Vea el trailer del próximo juego a continuación: