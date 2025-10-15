Los planes del estadio de 100.000 asientos de £ 2 mil millones del Man United dan un gran paso adelante a medida que se acerca el acuerdo

Se han acelerado los planes para asegurar terrenos alrededor de Old Trafford, lo que ayudaría a construir el nuevo estadio de última generación del Manchester United con capacidad para 100.000 personas.

Los planes del nuevo estadio del Manchester United, valorados en 2.000 millones de libras, se han acelerado. (Imagen: PA)

El Manchester United confía en que ahora se pueda llegar a un acuerdo para asegurar un terreno alrededor de Old Trafford, que luego allanaría el camino para su nuevo estadio propuesto con capacidad para 100.000 personas.

Los planes de United para el nuevo recinto de última generación, que inicialmente se esperaba que costara alrededor de £2 mil millones, se han visto complicados por un problema continuo con Freightliner, que posee un terreno clave detrás de Stretford End.

Según informes de The Daily Mail, United ha ofrecido alrededor de £50 millones para comprar el terreno, mientras que Freightliner está buscando una cifra más ambiciosa de £400 millones, una tarifa que los Rojos consideran «poco realista». United cree que eventualmente se podría implementar una orden de compra obligatoria, en cuyo caso el gobierno intervendría para fijar un precio justo.

Sin embargo, el informe añade que el club ha mantenido conversaciones «constructivas» con Freightliner y es optimista acerca de cerrar un acuerdo «en los próximos meses».

Si se llegara a un acuerdo, significaría que United podría seguir adelante con los planes elaborados por Lord Norman Foster para construir un nuevo complejo de estadios.

Aunque ese sería otro paso positivo, United todavía necesita encontrar financiación para su enorme proyecto, que se espera que cueste más de £2 mil millones. Sin embargo, el club espera que la nueva ubicación, denominada ‘Wembley del Norte’, pueda estar lista a tiempo para el inicio de la temporada 2030/2031.

Una imagen conceptual de cómo podría ser el nuevo estadio del Manchester United y sus alrededores. (Imagen: Foster + Partners/PA Wire)

En julio se anunció que el United estaba considerando introducir la ‘Licencia de asiento personal’, un método mediante el cual los aficionados tendrían que pagar hasta 4.000 libras esterlinas por el derecho a comprar un abono de temporada en el nuevo estadio.

Se solicita a los fanáticos su opinión sobre varias áreas, incluidas las instalaciones y los costos.

Una vez que se construya e inaugure el nuevo estadio, la actual sede del United será a su vez demolida. Sin embargo, es probable que el United continúe jugando en Old Trafford hasta que se mude a su nuevo estadio.

Los arquitectos de Foster and Partners dijeron que el nuevo estadio tendría un diseño global y una nueva plaza pública «dos veces el tamaño de Trafalgar Square». El diseño incluirá tres mástiles descritos como «el Tridente», que según los arquitectos tendrá 200 metros de altura y será visible desde Peak District.

