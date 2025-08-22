Los planes de transferencia de Man City para la última semana de la ventana podrían volverse más claros contra Tottenham

Manchester City está de vuelta en acción el almuerzo del sábado y con el potencial de que los jugadores regresen a Etihad habrá un ojo para las llamadas de selección.

Rodri y Phil Foden pudieron regresar al lado de la ciudad después de no haber hecho el banco en Wolves

La conversación de las salidas de Etihad se ha planteado nuevamente en los últimos días. Manuel Akanji podría irse a Galatasaray, Nathan Ake está conectado a un cambio de la Premier League e Ilkay Gundogan podría irse después de una temporada de regreso en Manchester City.

Con la fecha límite del 1 de septiembre, la necesidad de City está en peligro de vender jugadores y cortar un equipo hinchado, especialmente en el centro de defensa y el mediocampo, en foco. Pep Guardiola quería que su extenso escuadrón del primer equipo se redujera.

En cambio, tiene que hacer malabarismos con sus opciones. En Wolves la semana pasada se tomaron algunas decisiones para él. La ausencia de Josko Gvardiol, Mateo Kovacic y Savinho debido a una lesión ayudaron a crear espacio en el equipo, mientras que Rodri y Phil Foden fueron omitidos porque su regreso se maneja cuidadosamente.

Pero antes de la colisión de la Premier League con Tottenham con Tottenham, las opciones de selección de Guardiola pueden aumentar, lo que en muchos sentidos es lo que el catalán quiere en este momento, como explicó cuando se le preguntó sobre el equipo después de la victoria 4-0 en Molineux.

«Demasiado. Demasiadas personas», dijo. «No se trata de Eddy [Ederson]Hoy fueron Rodri y Phil y Kovacic y Savinho y Josko. Tuvimos a Nathan y Gundo en el sofá.

«Me encanta un equipo profundo para competir en todos los partidos, pero no quiero dejar a los jugadores en casa. No es saludable. No se puede crear una buena atmósfera o atmósfera para competir.

«El club lo conoce desde la temporada pasada, pero la situación es lo que es. En las próximas dos semanas, las personas con jugadores y agentes hablarán para encontrar una solución».

Una solución para Akanji comienza a tomar forma si quiere, pero el inicio desde el sábado en Etihad es posible que nadie haya dejado al club la semana pasada y que Rodri y Foden serán contrarios a ver al lado de Thomas Frank al menos.

Obtenemos una indicación más clara de la disponibilidad de algunos de estos jugadores cuando Guardiola tiene su almuerzo de la conferencia de prensa el viernes. Kovacic no estará disponible, pero Gvardiol y Savinho deben estar en forma nuevamente.

Si Rodri y Foden regresan al mínimo absoluto, ¿quién cae del equipo? La semana pasada estuvieron involucradas tres respaldos centrales, por lo que Akanji podría avanzar si está cerca de un traslado a Galatasaray. Con Nunes de Matheus que ofrece cobertura completa, la selección de Foden probablemente significa que uno de Gundogan o Nico O’Reilly Falls. Fue la academia graduada que vino del banco para Bernardo Silva a mitad de la segunda mitad la semana pasada.

Si Gvardiol regresa, puede ser que Nathan Ake o Abdukodir Khusanov caen del equipo, mientras que el regreso de Savinho creará un dilema real. Oscar Bobb se desempeñó bien en Wolves y sería una pena encontrarse de un equipo de 20 hombres, pero Rayan Cherki claramente no dará paso.

Con la disponibilidad de disponibilidad, el problema de Guardiola para decirles a los jugadores que no están involucrados es claro. Cualquiera que elija omitir este fin de semana puede darnos una indicación más clara de quién quiere continuar la ciudad en la última semana de la ventana.

