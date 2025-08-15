Los partidos de Manchester City y United Premier League confirmaron como un calendario publicado

Aquí hay todos los partidos de competencia para Manchester City y Manchester United en la temporada 2025/26 de la Premier League.

Aquí están todos los partidos de la Premier League para los equipos locales de Manchester esta temporada. (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Los fanáticos del ávido football cuentan los días hasta el 15 de agosto, lo que significa el comienzo de la temporada de la Premier League antes de 2025 y 2026.

En los próximos nueve meses, los mejores 20 equipos de fútbol en Inglaterra lucharán para ganar el campeonato y demostrar su valía como la mejor de la pareja. Tanto el Manchester City como el Manchester United participarán en la Premier League, donde el equipo alcanza varias victorias en los últimos años.

City había tenido una serie ganadora de cinco años, para ser derrotada por Liverpool en la competencia del Liverpool. Mientras tanto, desde el torneo 2012/13, United ya no ha levantado a los fanáticos que esperan ansiosamente un regreso a la forma.

Los ávidos fanáticos del fútbol probablemente se preguntarán a dónde ir para ver esta última temporada deportiva. Afortunadamente, la Premier League mantiene las cosas agradables y simples con la gran mayoría de las competiciones en vivo que se transmiten en Sky Sports.

Además, Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de TV y Sky Sports justo a tiempo para que comience la promoción de la Premier League. En lugar de pagar £ 43 por mes, los fanáticos de los deportes pueden obtener toda la acción y más por £ 35.

Esto no solo brinda a los espectadores acceso a las 215 competiciones de la Premier League, sino que también incluye todos los demás deportes transmitidos por Sky. Esto también incluye Fórmula 1 y Cricket.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha cortado el precio de su paquete esencial de TV y Sky Sports antes de la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 juegos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo la próxima temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Sin embargo, también es posible obtener Sky Sports como parte de los paquetes rivales. Por £ 54.99 por mes, Medios de Virgin Ofrece 512 Mbps Broadband Plus Sky Sports y varios otros canales que han sido arrojados.

EE también ofrece Sky Sports como parte de algunos de sus acuerdos de paquetes. El Paquete Big Sport 4K Bundle tanto Sky Sports como Tntports bajo un solo techo por £ 48, aunque esto también debe comprarse además de un paquete de banda ancha.

Aquí hay todos los partidos para los partidos de Manchester City y Manchester United en la Premier League:

Matches de partidos de la Premier League de Manchester City (Imagen: Getty Images)

Matches de partidos de la Premier League de Manchester City

Wolves v Man City – 16 de agosto, 14:00

Man City en Tottenham – 23 de agosto, 12:30 p.m.

Brighton v Man City – 31 de agosto, 14:00

Man City v Man United – 14 de septiembre, 16:30

Arsenal v Man City – 21 de septiembre, 16:30

Man City V Burnley – 27 de septiembre, 3:00 pm

Brentford v Man City – 4 de octubre, 3:00 pm

Man City v Everton – 18 de octubre, 3:00 pm

Aston Villa v Man City – 25 de octubre a las 3:00 p.m.

Man City contra Bournemouth – 1 de noviembre, 3:00 PM

Man City contra Liverpool – 8 de noviembre, 3:00 pm

Newcastle v Man City – 22 de noviembre, 3:00 pm

Man City V Leeds United – 29 de noviembre, 3:00 PM

Fulham v Man City – 3 de diciembre, 20:00

Man City contra Sunderland – 6 de diciembre, 3:00 PM

Crystal Palace Against Man City – 13 de diciembre, 3:00 pm

Man City contra West Ham – 20 de diciembre, 3:00 pm

Nottm Forest v Man City – 27 de diciembre, 3:00 pm

Sunderland v Man City – 30 de diciembre, 20:00

Man City en Chelsea – 3 de enero, 3:00 PM

Man City contra Brighton – 7 de enero, 20:00

Man United v Man City – 17 de enero, 3:00 pm

Man City V Wolves – 24 de enero, 3:00 pm

Tottenham en Man City – 31 de enero, 3:00 pm

Liverpool v Man City – 7 de febrero, 3:00 PM

Man City v Fulham – 11 de febrero, 20:00

Man City V Newcastle United – 21 de febrero, 3:00 pm

Leeds United v Man City – 11 de febrero, 20:00

Man City V Nottm Forest – 4 de marzo, 20:00

West Ham v Man City – 14 de marzo, 3:00 pm

Man City V Crystal Palace – 21 de marzo, 3:00 pm

Chelsea v Man City – 11 de abril, 3:00 pm

Man City contra el Arsenal – 18 de abril, 3:00 pm

Burnley v Man City – 25 de abril, 3:00 pm

Everton v Man City – 2 de mayo, 3:00 pm

Man City contra Brentford – 9 de mayo, 3:00 PM

Bournemouth v Man City – 17 de mayo, 3:00 pm

Man City contra Aston Villa – 24 de mayo, 16:00

Matches de partidos de la Premier League de Manchester United (Imagen: Getty Images)

Matches de partidos de la Premier League de Manchester United