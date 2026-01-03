Los partidos de Man United y Man City están en peligro después de las advertencias de nieve y hielo de la Met Office

necesito saber
La Oficina Meteorológica emitió advertencias amarillas por nieve y hielo este fin de semana, lo que podría afectar tanto al Man United como al Manchester City en la Premier League.
Todo lo que necesitas saber sobre la situación meteorológica y cómo podría afectar a los partidos de la Premier League del Manchester United y del Manchester City…
- La Oficina Meteorológica ha emitido varias advertencias meteorológicas por nieve y hielo en toda Gran Bretaña este fin de semana. Estas duras condiciones podrían alterar el transporte y la seguridad tanto del Manchester United como del Manchester City.
- El Manchester City recibirá al Chelsea en el Etihad Stadium el domingo a las 17.30 horas. A pesar de las previsiones del grupo, se espera que el partido se desarrolle según lo previsto, siempre que el estadio y sus alrededores permanezcan seguros.
- El Manchester United partirá el domingo a las 12.30 horas para enfrentarse a su rival Leeds United. La nieve ya ha cubierto partes de Yorkshire este fin de semana y el club seguirá de cerca las actualizaciones meteorológicas para garantizar la seguridad del equipo y de los aficionados que viajan durante las condiciones de hielo durante el viaje.
- La principal preocupación de ambos clubes de Manchester es la seguridad de los espectadores que viajan hacia y desde los estadios. Si bien la moderna tecnología de calefacción del campo protege las superficies de juego, las condiciones de hielo en las calles y pabellones circundantes a menudo determinan la cancelación de los partidos.
- Los árbitros del partido tienen la autoridad final para decidir si las canchas del Etihad Stadium y Elland Road son adecuadas para el juego profesional. Deberían trabajar con grupos asesores de seguridad locales para determinar si el clima invernal representa un riesgo inaceptable para los jugadores o los fanáticos.
- Si se pospone cualquiera de los partidos, la liga enfrentará más problemas de programación debido a un calendario invernal ya congestionado. Ambos clubes continuarán brindando a los fanáticos actualizaciones inmediatas a través de sus canales oficiales a medida que se desarrolle la situación climática.