Los paquetes de TV de Virgin Media acaban de recibir una gran actualización con un obsequio que rivaliza con Sky

Es una buena noticia tanto para los aficionados al fútbol como para los cinéfilos.

Netflix ahora está incluido en paquetes seleccionados de Virgin Media. (Imagen: Getty)

Virgin Media acaba de realizar algunos cambios importantes en su oferta de paquetes de TV, con una adición que significa que la mayoría de sus planes ahora compiten ampliamente con Sky. La renovación masiva supone una revisión de todos los planes existentes, con cambios de nombres, precios y lo más importante: beneficios.

El plan de banda ancha y TV más barato que Virgin Media ofrece ahora como el Banda ancha fibra óptica M125 + Flexque cuesta £ 30,99. Está disponible en un contrato renovable de 30 días para que no tengas que preocuparte por el largo plazo.

Por su dinero, los compradores pueden disfrutar de más de 150 canales de televisión, además de velocidades rápidas de Internet de 132 Mbps que son más que adecuadas para la mayoría de los hogares. Sin embargo, hay más diversión con el contrato de 24 meses de Virgin, que viene con muchos extras. [via Wales Online].

Esto se debe a que la empresa acaba de lanzar el Paquete de entretenimiento desde £ 36,99que ofrece más de 200 canales, incluidos canales Sky seleccionados y todos los canales gratuitos esenciales, además de banda ancha de fibra de 362 Mbps.

Sin embargo, Virgin ha realizado un cambio importante en sus planes al ofrecer también una suscripción gratuita a Netflix. Anteriormente, Netflix sólo estaba incluido en las suscripciones más caras de Virgin.

La medida acerca a Virgin a su rival Sky, que incluye Netflix en todos sus paquetes de televisión. Estos paquetes ofrecen una selección de más de 200 canales regulares y Sky Cinema HD u ocho canales Sky Sports.

Virgin Media TV con Netflix Desde £ 30,99 medios vírgenes Compre ahora en Virgin Media Algunos paquetes de Virgin Media TV ahora incluyen Netflix.

Incluyen Premier League, GolfF1, además de banda ancha de 362 Mbps y Netflix sin coste adicional. Para aquellos que buscan lo mejor de ambos mundos, el paquete Sport + Cinema de £ 74,99 combina estos paquetes con una banda ancha más rápida de 500 Mbps.

El Paquete de voltios máximos de £ 84,99 ofrece lo mismo, pero con velocidades de Internet «increíblemente rápidas» de hasta 1130 Mbps. Este paquete también incluye una tarjeta SIM O2 Classic Plan con datos, minutos y mensajes de texto ilimitados, además de roaming a 75 destinos.

Se incluye O2 Extra, al igual que una suscripción gratuita de tres meses a Amazon Prime o Disney+. Sin embargo, hay un problema, ya que Virgin ajustó el aumento de precio a mitad del contrato.

Virgin Media ahora compite con Sky en muchos de sus paquetes de televisión y banda ancha. (Imagen: Virgin Media)

A partir de abril de 2026, los clientes podrán esperar un incremento anual de 4€ en su factura. Esto significa que el paquete de £36,99 aumentará a £40,99 a partir de abril de 2026 y a £44,99 a partir de abril de 2027.

Virgin no es la única que aumenta sus precios anualmente; Sky aumentó los precios de la televisión y la banda ancha un 6,2% a principios de este año. Sky aún no ha confirmado el aumento de precio para 2026, pero ofrece ofertas de TV más económicas para los clientes que quieran actualizar sin cambiar su banda ancha actual.

Los paquetes de Sky comienzan con el Paquete de TV esencial desde £ 15que ofrece más de 100 canales, incluido Sky Atlantic, algo que no está disponible en Virgin.

Sky también incluye suscripciones gratuitas a Netflix y Discovery+ con el popular paquete Essential TV y Sky Sports de £ 35. Sin embargo, tenga en cuenta que Sky afirma que el precio de sus contratos de 24 meses «puede cambiar» durante el plazo mínimo.