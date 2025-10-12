Los nombres del postor de adquisición del Man United sueñan con una firma de £ 125 millones mientras revela su estrategia de transferencia

Thomas Zilliacus ha confirmado que se está preparando para acercarse a los inversores sobre una posible oferta por el Manchester United y ha delineado su estrategia de transferencia.

Thomas Zilliacus ha descrito su posible estrategia de transferencia en caso de que alguna vez se involucre con el Manchester United. (Imagen: Getty)

Thomas Zilliacus se está preparando para acercarse a los inversores mientras prepara una oferta revisada por el Manchester United. El empresario finlandés, que ya hizo una oferta por el Club hace dos años, ha esbozado algunos planes de transferencia.

Zilliacus y su firma XXI Century Capital lanzaron una oferta por United en 2023 cuando la familia Glazer indicó que estaba abierta a ofertas. Compitió con gente como Sir Jim Ratcliffe y Sheikh Jassim.

Sin embargo, su oferta llegó demasiado tarde y fue el Ineos de Ratcliffe quien consiguió casi el 30 por ciento de las acciones del club. Nuevos rumores sugieren que United podría ser adquirida, con rumores sobre una oferta de los Emiratos Árabes Unidos y que se están alcanzando «negociaciones avanzadas».

Zilliacus lo confirmó en exclusiva. HOMBRE Deportes está abierto a trabajar con inversores y hacer una nueva oferta. Ahora también ha detallado cómo afrontaría la mala racha de Rubén Amorim y qué transferencias serían prioritarias, incluido un jugador que una vez cambió de manos por £125 millones.

Dijo: «Quiero decir que no ha sido un éxito rotundo con Sir Jim Ratcliffe. No creo que nadie pueda discutir eso. Así que no hay críticas hacia él. Estoy seguro de que ha hecho lo mejor que pudo. Pero desafortunadamente, en mi opinión, se han tomado algunas malas decisiones en términos de jugadores. El nuevo entrenador, podría ser un poco pronto para decir si puede cambiar las cosas».

«Por supuesto, no se trata sólo del entrenador, sino también del equipo que tiene… Se ha invertido mucho dinero en el club y todavía no hemos visto los resultados. Creo que eso también nos recuerda algo muy importante, que es que esto es un equipo».

Zilliacus fracasó con su oferta de 2023 (Imagen: Getty)

El exjefe finlandés de Nokia luego describió qué partes del partido fortalecería si se le otorgara alguna autoridad. Principalmente rechazó la idea de fichar superestrellas.

«Quiero decir, al final del día, el fútbol es un juego bastante simple», continuó Zilliacus. “Se trata de marcar más goles de los que encasillas. Tienes que tener un buen ataque, tienes que tener una buena defensa y, en el medio, tienes que tener un buen mediocampo.

«Creo que honestamente miraría todas las partes del equipo. Creo que si bien hay algunos jugadores realmente buenos, siempre hay margen de mejora. Pero no se trata de salir y comprar a la estrella más grande que existe».

«Un buen ejemplo, aunque ya ha superado la colina, es Neymar. Incluso en su mejor momento, nunca habría traído a un jugador como Neymar al Manchester United porque es un jugador que todos esperan que juegue para él.

El empresario finlandés descartó fichar a superestrellas como Neymar (Imagen: Getty)

“Me gustaría mucho construir un club basado en jugadores jóvenes y fuertes que ya hayan demostrado que son realmente buenos jugadores de primera categoría, pero que todavía tienen hambre de demostrar su valía para llegar aún más lejos.

«Esa debería ser la columna vertebral del equipo. Luego también puedes tener algunos muchachos experimentados en el gel. Creo que siempre es bueno tener una mezcla porque los muchachos más maduros, los más experimentados, también saben cómo actuar cuando las cosas no van bien».

A pesar de su renuencia a fichar a Neymar durante sus años pico, Zilliacus ha elegido a un jugador que encarna el tipo de personaje que respeta: Ousmane Dembélé, quien una vez exigió una tarifa de transferencia de £125 millones al Barcelona.

«Mire al PSG. Ousmane Dembélé es un ejemplo perfecto», continuó. «El Barcelona estaba muy feliz de verlo partir. Ahora tiene el Balón de Oro y es el jugador estrella en un equipo donde puede jugar como debe jugar. Pero también creo que el entrenador ha logrado hacerle entender que si quiere ser una estrella, tiene que trabajar. Y ahora lo está haciendo».

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.