Los medios franceses elogian al «imparable» Mason Greenwood mientras salva nuevamente a Marsella

Mason Greenwood llegó tarde para acaparar los titulares nuevamente para el Marsella cuando el exdelantero del Manchester United anotó un gol tardío contra el Mónaco en la Ligue 1.

Mason Greenwood recibió muy buenas críticas en la prensa francesa tras su última victoria con el Marsella (Imagen: Getty Images)

El deja vu golpeó el Stade Velodrome cuando Mason Greenwood se convirtió en el centro de atención durante otra victoria sobre Mónaco en diciembre. Tal como lo hizo hace casi exactamente 12 meses, el exdelantero del Manchester United dio un paso al frente para marcar el gol decisivo contra Los monegascos.

Greenwood, de 24 años, anotó el único gol del partido en el minuto 82 después de detectar un pase de Pierre Emile-Hojbjerg justo dentro del área penal. Luego desató un remate brutal en la esquina superior derecha, haciendo extasiar a los aficionados locales en el Velódromo.

El resultado mantiene al Marsella en la lucha por el título de la Ligue 1, cinco puntos detrás del líder Lens y sólo cuatro detrás del campeón defensor PSG. Y la reacción de los medios franceses se centró en gran medida en el estatus de Salvador de Greenwood, aunque con elogios adicionales para el portero del Marsella, Geronimo Rulli.

Le Figaro describió a Greenwood como «indispensable» después de su intervención tardía, y no por primera vez desde que su doblete contra el Union Saint-Gilloise la semana pasada salvó un resultado de 3-2 en la Liga de Campeones. Un informe favorable decía: «A veces animado, luego tranquilo, el delantero inglés produjo otro momento de brillantez para salvar a su equipo».

Rulli y Nayef Aguerd tuvieron sus propios momentos de heroísmo en la fase final para mantener la portería a cero. Una vez más, los elogios más destacados de Foot Mercato se guardaron para Greenwood después de su momento mágico.

Greenwood estuvo rodeado por sus compañeros de Marsella después del último partido decisivo. (Imagen: AP)

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Un pasaje del resumen del partido decía: «Bajo presión durante gran parte del partido, el Marsella consiguió esta victoria muy reñida y puede agradecer a Rulli y Greenwood por esta difícil victoria».

Le Phoceen fue aún más efusivo al elogiar al ex internacional inglés. Greenwood recibió una calificación de 8,5 sobre 10, siendo Rulli el jugador mejor clasificado en el Velódromo.

“Otra actuación impresionante de Greenwood, que jugó con la impresión de que podía decidir el destino de un partido como mejor le pareciera”, decía el resumen del partido. «Su primera parte estuvo llena de actividad: cayó profundo, aceleró veinte metros, rompió líneas y obligó al Mónaco a defenderse profundamente».

El técnico del Marsella, Roberto De Zerbi, que recientemente respaldó a Greenwood en su candidatura al Balón de Oro, confirmó después del partido que estaba a punto de sacarlo del campo antes del partido decisivo. Y destacó la imprevisibilidad del jugador, que por tanto puede accionar el interruptor casi a voluntad.

El inglés se mostró «animado» durante todo el partido, pero llegó tarde y consiguió los tres puntos. (Imagen: Getty Images)

«Incluso cuando el equipo estaba bajo presión, siguió creando peligro con sus regates y cambios de ritmo. Y luego estaba ese objetivo clínico: control, remate rápido, esquina superior, de eso no hay duda», dijo su jefe.

Le Meridional fue un paso más allá en sus elogios y calificó a Greenwood de «imparable», aunque sólo fuera en ese momento. La recompensa fue que el Marsella mantuviera el tercer puesto en la Ligue 1, lo que fue aún más satisfactorio dado el momento clave ante un rival feroz.

«Imparable, 1-0 para el Marsella», se lee en el informe del gol decisivo. «El goleador se quita la camiseta eufóricamente, recibe una tarjeta amarilla, pero sobre todo marca su undécimo gol de la temporada en la Ligue 1, consolidando su condición de pieza clave del ataque del Marsella. Su gol número 32 en 49 partidos de liga».