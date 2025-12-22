Los medios españoles llegan a un veredicto después de que Marcus Rashford fuera retirado debido a una prueba en el partido de Barcelona

Marcus Rashford estuvo en el banquillo durante la victoria crucial del Barcelona sobre el Villarreal el domingo, cuando la estrella cedida del Manchester United amplió su ventaja en la cima de La Liga.

Marcus Rashford fue relegado al banquillo para el partido del Barcelona contra el Villarreal (Imagen: Getty)

Los medios españoles han dado su veredicto después de que Marcus Rashford fuera relegado al banquillo en la victoria del Barcelona sobre el Villarreal el domingo. El delantero cedido del Manchester United fue enviado a la banca por el técnico Hansi Flick después de ser titular en una eliminatoria de copa a principios de esta semana.

Los actuales campeones de La Liga están defendiendo ferozmente su título y en su último partido de liga se enfrentaron a un viaje a Villarreal. Sus rivales y el Real Madrid, segundo clasificado, habían jugado el día anterior y consiguieron una victoria por 2-0 sobre el Sevilla.

El equipo de Rashford se enfrentó a una tarea desafiante cuando visitó el Estadio de la Cerámica, y el entrenador Flick optó por poner a Raphinha como titular en lugar del inglés. Esta decisión resultó fructífera, ya que la estrella brasileña marcó el primer gol apenas doce minutos después, seguido del gol decisivo de Lamine Yamal poco después de la hora de juego.

Los medios españoles ahora han expresado su opinión sobre Rashford, quien sustituyó a Fermín López en el minuto 63 y encontró algo de espacio para maniobrar fuera.

Calificación

Durante su estancia en el campo, Rashford realizó algunos tiros a portería, pero su momento más destacado llegó en el minuto 89. Se encontró cara a cara con el portero, pero su intento de chip fue despejado sobre la línea por Sergi Cardona.

Marca criticó el fallo y escribió: «El Barça se combinó muy rápido en el tercio de ataque. Rashford estuvo mano a mano con [Luiz] Junior, picó el balón, pero estaba débil y permitió que Cardona recogiera el balón en el área chica”.

Sin embargo, las valoraciones de sus jugadores contaban una historia diferente, describiéndolo como «peligroso». También afirmaron: «Entró en el minuto 62. El inglés siempre da la impresión de ser muy peligroso y sólo Cardona le impidió marcar».

Rashford desperdició una última oportunidad (Imagen: Getty)

Deporte

La elección de reemplazar al cedido del United, Rashford, por Raphinha, ahora en forma, fue elogiada por el medio Sport, que calificó muy bien al jugador de 28 años, pero cree que su homólogo aporta algo extra.

Sport escribió: “Nadie puede quejarse del desempeño de Rashford en ausencia de Raphinha [midweek]Pero lo cierto es que el brasileño ofrece una dimensión extra defensiva y tiene un ritmo de trabajo imprescindible».

Le otorgaron a Rashford un 7/10 por su actuación como suplente contra el Villarreal y coincidieron en que era una amenaza una vez que entraba. Sport añadió: «Se siente mucho más cómodo con el espacio y lo explota con carreras largas y regates potentes. Fue generoso en los cambios de banda y en ofrecer soluciones constantemente, siempre al servicio del equipo. Su compromiso y dedicación fueron totales».

El regate del jugador de 28 años fue elogiado (Imagen: AP)

SI

Esta publicación fue igualmente elogiosa hacia Rashford y su actuación. AS destacó la velocidad de Rashford y su potente regate como sus puntos fuertes. Señalaron: «Utilizó su fuerza y ​​velocidad para hacer mucho daño desde el flanco izquierdo».

Continuó AS: “Primero entró el técnico alemán por Fermín y Ferran [Torres] en la segunda mitad, perseverar [Robert] Lewandowski y Rashford. Eso es lo que sucede cuando tienes ese tipo de profundidad en el equipo.

«Pero ninguno de estos dos jugadores decidió el partido. Fue Lamine Yamal quien, tras una serie de rebotes en el área del Villarreal, marcó el segundo gol que selló la victoria».

El inglés salió del banquillo el domingo (Imagen: Getty)

Mundo deportivo

Rashford fue descrito por Mundo Deportivo como un «potencial cambio de juego» que, como gran parte de la prensa española, sólo sacó aspectos positivos de su aparición como suplente. Resumieron su actuación en una palabra y escribieron: «Refrescante».

Continuaron: “Su velocidad fue su mejor baza. [Tajon] Buchanan tuvo que agarrarlo durante una carrera, lo que le valió una tarjeta amarilla. Tuvo una clara ocasión de marcar, pero su remate no fue del todo acertado. Le dio al equipo una chispa ofensiva. Tampoco debemos olvidar la sensacional actuación de Raphinha, que aporta velocidad, presión e intensidad contagiosa al Barça.

“Y no podemos olvidar a Lamine, que lo intentó todo y marcó un gol que nos dio un respiro en un partido crucial para este partido de liga, aunque sólo sea la primera mitad de la temporada”.