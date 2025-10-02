Los medios españoles dan pensamientos reales sobre Marcus Rashford después de que Barcelona pierde en la Liga de Campeones

Los medios españoles dieron su opinión sobre la exhibición del prestador del Manchester United Marcus Rashford para Barcelona en la Liga de Campeones, mientras que su equipo cayó en casa en una derrota por 2-1

La exhibición de la Liga de Campeones de Marcus Rashford para Barcelona ha sido puesto bajo el foco de atención (Imagen: Getty)

La mayor colisión de la temporada de la Liga de Campeones de este año hasta ahora no decepcionó, porque el Barcelona organizó a Paris Saint-Germain el miércoles por la noche. Los catalanes tomaron la delantera después de solo 19 minutos, con el préstamo del Manchester United Marcus Rashford Ferran Torres se instaló con un excelente marrón para abrir el puntaje.

Debido a que el héroe en el partido de apertura de la Liga de Campeones de Barcelona contra Newcastle había sido con dos goles impresionantes, la asistencia del inglés marcó su séptima contribución objetivo en nueve actuaciones desde que llegó a ellos en el verano, así como su tercera asistencia en los últimos tres juegos.

Pero no fue suficiente para asegurar los tres puntos, porque el adolescente Senny Mayulu trajo el puntaje para el descanso y Goncalo Ramos entregó al ganador de los campeones europeos para adormecer el equipo de Hansi Flick. Aquí miramos lo que los medios españoles tenían que decir sobre el rendimiento de Rashford después de una pérdida de 2-1 que sería difícil de tragar.

Diario als

Como se describe, el rendimiento de Rashford es «muy activo y dinámico en el flanco izquierdo». Y que estaba seguro, con el atacante que registró 37 toques, ocho en el cuadro de oposición y dos tomas exitosas.

También fue efectivo en sus duelos y ganó tres antes de ser sacado por Robert Lewandowski en el minuto 72. Sin embargo, la salida también dijo que tenía que ser más preciso con sus últimas acciones en la segunda mitad.

Rashford registró otra asistencia para el Barça (Imagen: UEFA a través de Getty Images)

Mundo del deporte

Mundo Deportivo enfatizó al impresionante asistente del jugador de 27 años porque se adapta bien a la vida bajo la película en Cataluña. Se dio cuenta del brillo de su pase para establecer Torres, después de haber visto una apertura en la defensa del PSG, que mantuvo abierto con un pase bien intermitente después de recibir la pelota de Pedri.

También se enfatizaron sus carreras «peligrosas» de la pelota porque tenían dos oportunidades potenciales para anotar. La gente llegó temprano cuando Torres eligió disparar en lugar de languidecer el balón después de haber bebido al portero.

Rashford podría haber establecido otro pase en la segunda mitad para un golpe, pero fue interceptado. La publicación española, sin embargo, señaló que Rashford estaba borrosa cuando fue eliminado.

El atacante no dejó de intentarlo (Imagen: Getty)

El de la marca

El Des Marque describió a Rashford como uno de los mejores artistas de Barcelona en el día, con su calificación de competencia 7.5 que fue más grande que las de Pedri (6), Lamine Yamal (7) y el goleador Torres (6), con sus impresionantes contribuciones en su conjunto.

La salida dijo: «Rashford continúa su buena racha de asistente, hoy con la primera asistencia para Ferran Torres. Hizo varias jugadas peligrosas con dribbles y cruces y no detuvo su reemplazo».

Eso es ciertamente un crédito para la película para que la ex estrella de los Red Devils comprue en su táctica, algo que Ruben Amorim no hizo. Es especialmente prometedor en vista del hecho de que Rashford ha sido acusado de que no todos se habían entregado en el pasado, especialmente en el extremo defensivo.