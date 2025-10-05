Los medios belgas hacen que el Liverpool punto después del debut del hombre de Senne Lammens United -»sus verdaderos colores’

Senne Lammens hizo su primera aparición en el Manchester United el sábado y mantuvo una pizarra limpia cuando el equipo de Ruben Amorim Sunderland mejoró en la Premier League

Senne Lammens con el balón en su debut en el Manchester United (Imagen: Getty Images)

La arquera Senne Lammens comenzó su carrera en el Manchester United con una victoria y una pizarra limpia, y el internacional belga recibió mucho crédito de los medios de medios de su país de origen. Lammens llegó al United of Royal Platwerp el día de la fecha límite de la transferencia, pero tuvo que esperar pacientemente su debut mientras Ruben Amorim mantuvo la confianza con Altay Bayindir.

La posibilidad de que el nuevo arquero finalmente llegara el sábado, con Amorim dándole un comienzo contra Sunderland. Todo fue para el joven de 23 años, con goles de Mason Mount y Benjamin Sesko para garantizar que United obtuviera tres puntos e iluminara la presión sobre su entrenador en jefe.

La victoria de United fue oportuna para Amorim, con algunas sugerencias podría poner en peligro su trabajo si su equipo pierde. Después de la victoria, habló fuertemente sobre Lammens, mientras que también elogió al equipo en su conjunto.

«No jugamos bien todo el juego, pero tuvimos nuestros momentos y lo defendimos bien», dijo Amorim. «Creo que Senne hizo el gran trabajo y nos dio confianza. Fue un buen día, no un día perfecto, pero ganar con una revista limpia es importante para nuestro equipo.

«Debemos entender que necesitamos que todos estén listos para jugar. Es una temporada larga, tenemos muchos problemas, todo puede suceder. Lo más importante es que los compañeros de equipo han ayudado a Lammens mucho a tener un muy buen rendimiento».

Aunque Lammens ciertamente se enfrentará esta temporada con pruebas más difíciles que Sunderland, tal vez comenzando con su próximo juego, todavía obtuvo cumplidos de la prensa belga.

Lammen con Mason Mount (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

‘El escenario fue perfecto’

«El escenario fue perfecto para Lammens contra Sunderland», comenzó el veredicto de Sporza. «Apenas fue desafiado en la primera mitad y no tomó riesgos. Fue sorprendente cómo estaba constantemente conectado con su línea de fondo e hizo ajustes.

«Sobrio, preciso y controlador. Old Trafford apreció esto y a veces le dio muchas oportunidades a Lammens».

La misma publicación señaló su fuerte rescate de un esfuerzo de granit de larga distancia Xhaka, así como la renuncia que recibió cuando Bertrand Traore fue reservado para bucear después de que parecía que Lammen había admitido una penalización.

«Si Ruben Amorim todavía tuviera dudas sobre quién sería la primera opción de la elección, Lammens tenía más que su marca hoy», agregó Sporza.

‘Desde la distancia’

En otra parte de Bélgica, HLN enfatizó los elogios de Amorim para Lammens, mientras señaló que el portero vio una gran parte de la primera mitad ‘desde la distancia’. Escribieron: «Poco más de un mes después de su llegada y después de tres juegos en el sofá, Lammens finalmente debutó para el Manchester United.

«El arquero que defiende al primer belga que se defiende para los demonios rojos. Marroane Fellaini, Romelu Lukaku, Adnan Januzaj, Ritchie de Laet, Marnick Vermijn y Largie Ramazani lo precedieron.

«Lammens tuvo que demostrar su valía una vez en la primera mitad. El ex portero de Amberes hizo una buena salvación en un poderoso tiro de Xhaka. Su juego en la pelota a sus pies y en bolas altas también era impecable. Desde la distancia, nuestro compatriota vio al Manchester United Dominar».

El informe agregó que su próxima tarea podría ser considerablemente más difícil. «En general, Lammens puede mirar hacia atrás con satisfacción en su debut en la camisa del Manchester United», dijo. «Su primera pizarra limpia es un hecho. Este debut le hace querer más. ¿Su próxima tarea? El mejor partido en Anfield contra el Liverpool el domingo 19 de octubre. Lammens probablemente se probará más».

‘Sus verdaderos colores’

Brian Dewulf de Nieuuwsblad se refirió a la reacción de los fanáticos de United al impresionante debut. «Justo antes del descanso, Senne Lammens finalmente tuvo la oportunidad de mostrar sus verdaderos colores», escribió. «Granit Xhaka tuvo el primer intento de Sunderland, pero Lammens vio que el disparo de larga distancia provenía de lejos e hizo un buen salvamento. Hubo aplausos en Old Trafford.

«El arquero belga permaneció casi desempleado en la segunda mitad, aunque fue un poco sorprendente después de jugar una hora. Bruno Fernandes le dio a su arquero el fugitivo con una pelota larga, lo que provocó que la pareja golpeara. El extremo de Sunderland, Traoré, acechó y casi capitalización, pero también entró en acción.

Ruben Amorim dio la bienvenida a la victoria y la hermosa hoja (Imagen: Getty Images)

«Finalmente, Man United recibió el error, por lo que Lammens y sus compañeros de equipo podrían respirar un suspiro de alivio. Fue revelado en los últimos segundos para su segunda salvación de la noche, pero Lammens nunca tuvo una oportunidad diferente.

«Ciertamente fue un debut exitoso para el portero belga. Manchester United solo logró su tercera victoria en la Premier League y el joven belga también aseguró su primera hoja limpia de la temporada para los mancunianos.

«¿Se ha quedado el tren? Durante el juego, los fanáticos locales ya cantaron en voz alta para el guardián:» ¿Has disfrazado de Schmeichel? «Los fanáticos se preguntaban en voz alta si Lammens no era solo la ex leyenda del hombre de Danés U.