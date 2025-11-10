Los Mavericks del Man City justifican al eterno Pep Guardiola para avergonzar al Liverpool FC

Pep Guardiola insistió la temporada pasada en que todavía tenía jugadores para competir con los mejores y que brillaron contra el Liverpool FC

Manchester City derrotó al Liverpool FC en la Premier League

El Liverpool no podía creer lo fácil que lo tuvo la temporada pasada cuando jugó contra el Manchester City en el Etihad. Qué diferencia hacen nueve meses.

Muchas cosas han cambiado para los Blues en ese tiempo, como lo demuestran las alineaciones iniciales. Sólo cuatro de la Ciudad

Pero lo que más alegrará a Pep Guardiola es que esta victoria no se debe a fichajes, sino a entrenamiento y responsabilidad. Un entrenador que, en su partido número 1.000, le dio una descripción táctica detallada al capitán Bernardo Silva mientras el resto de su equipo celebraba su tercer gol, tardíamente se le demostró que tenía razón al decir que su equipo no necesitaba ser destrozado cuando lo fueron semanalmente la temporada pasada.

Por supuesto, ayuda tener a Erling Haaland en forma, como no lo hizo el City en su último encuentro contra el Liverpool. Aunque desperdició una temprana oportunidad de anotar desde el punto penal, el noruego lo compensó con un impresionante cabezazo que puso al City en ventaja en la primera mitad.

Rubén Dias es otra figura clave que está de vuelta y en forma, y ​​el defensa muestra signos de su mejor forma en las últimas semanas. Una entrada para negarle a Mo Salah después de que Gianluigi Donnarumma hubiera ido demasiado lejos fue particularmente impresionante.

Aparte de eso, las estrellas del espectáculo del domingo fueron algunos de los cuatro titulares de esa humillante derrota en febrero, ninguno más que Jeremy Doku. Conor Bradley verá al belga en sus pesadillas durante el resto de la temporada tras ser atormentado por él cada vez que recibía el balón.

El plan del City de pasar rápidamente el balón a Doku siempre que pudiera tuvo un gran éxito durante todo el partido, desde el momento en que ganó un penalti temprano hasta que puso el 3-0 en ventaja en un esfuerzo imparable. Ha habido mucha frustración en el camino, pero Doku ahora está haciendo apariciones regulares, avergonzando a un lateral que se había enfrentado de manera impresionante a Vinicius Jr. esta semana.

Nico González lo apoyó y también demostró por qué la ausencia de Rodri preocupa cada vez menos. Dominó el medio campo y anotó un segundo gol crucial justo antes del descanso para garantizar que la supremacía del City se reflejara en el marcador.

Para él, el resurgimiento de Phil Foden continúa, mientras que Silva y Matheus Nunes (dos jugadores que ni siquiera pudieron salir del banquillo en febrero) estuvieron excelentes. Ambos fueron descartados durante la peor crisis del City, pero cuán equivocados demostraron que todos estaban equivocados.

El Liverpool podría sentirse agraviado con razón por un cabezazo de Virgil Van Dijk que habría puesto el partido 1-1 (en el mejor de los casos, fue una interpretación dura de la ley), pero debería preocupar a los actuales campeones lo poco que tenían para ofrecer después de cuatro apariciones en la competición. Por mucho que se quejen de los árbitros, en el Etihad fueron superados por un entrenador que todavía estaba en la cima y su equipo iba viento en popa.

—

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.